原标题：台媒称蔡英文为过境美国将二访巴拉圭 台当局否认

[文/观察者网 李焕宇]在多米尼加和布基纳法索上月先后与台湾“断交”后，台当局似乎要“挣扎一下”。

据台湾《联合报》6月2日报道，台当局领导人蔡英文打算二访巴拉圭。报道给出的理由是，巴拉圭新当选的总统阿布多邀请蔡英文参加今年8月举行的就职典礼。

不过还有一点，就是蔡英文此行有望过境美国，如果成功，这将是蔡英文在“台旅法”颁布后首度过境美国，报道认为这是观察美台联系的重要指标，美方的接待会有所提升。

目前，台湾当局回应称蔡英文尚无出访规划，他们也没有收到正式的邀请函，上述内容只是媒体报道。

2016年 蔡英文首次造访巴拉圭 台媒图

《联合报》称，今年5月，台“外交部次长”刘德立造访巴拉圭时，巴拉圭新当选的总统阿布多向他满口答应，称台巴“邦交”稳定，令台方“非常有信心”，还写亲笔信给蔡英文，邀她在今年8月前往巴拉圭参加自己的就职典礼。

由于台湾在上月连丢多米尼加、布基纳法索两个“邦交国”，巴拉圭也一度传出“邦交危机”，因此这被台媒认为是“抗打压、提士气”举动。另外，参加完阿布多的就职典礼，蔡英文此行还会顺道首次造访加勒比海诸“邦交国”。

据悉，巴拉圭是蔡英文上任以来出访的第一批“邦交国”，当时除巴拉圭外，蔡英文还出访了巴拿马。目前，巴拿马已与台湾“断交”。

巴拉圭总统阿布多 视频截图

不过，相比于这些“邦交国”，此行的另一大看点在于蔡英文能否过境美国东岸。

据《联合报》报道，蔡英文此前三次出访拉丁美洲、南太平洋等国均过境了美国，地点分别是迈阿密、休斯顿、旧金山、夏威夷等。台涉外人士称，此次若能顺利成行并过境美国，将是美台关系提升的重要观察指标。

涉外人士称，由于此次过境是“台旅法”通过后蔡英文首次过境美国，美方的接待层级、规格应会“有所提升”。

还有知情人士称，8月虽然不是美国国会的开会期，但有重量级议员出席各种场合，是可以期待的，“暗示联合国大会将在9月登场，相关重要的提案势必在8月就会提前暖身造势，时机点上将有发挥的空间。”

去年1月，蔡英文过境休斯顿期间，得州州长送了她一口钟做礼物 图片来源：得州政府网

据观察者网此前报道，美国近期又在试图打“台湾牌”。上月，美众议院表决通过“2019财政年度国防授权法案”。该法案其中一条要求强化台湾军事实力，另一条则呼吁遵循“与台湾关系法”，美国可派遣高级军事官员访台。

“应与台湾相对部门协商，全面评估台湾军力，特别是后备军力，并评估加强双边合作与提高台湾自我防卫能力，帮助台湾发展不对称作战能力。

本月初，美国防长马蒂斯又在新加坡放话称，中国在亚太地区“恐吓和胁迫”，美国要按照“与台湾关系法”帮助台湾建立适当的防御能力。

前一天，美国空军还出动了B52战略轰炸机，从关岛的安德森空军基地起飞，向西北方向飞抵台湾附近空域，并穿过巴士海峡飞入南海之内空域执行任务。

然而，在台湾方面以美方近期的种种信号为利好，主动询问台湾能否参加“环太军演”时，美国方面干脆不予回应，其在回复邮件中完全没有提及此事。

对于台湾和美国近期相互利用的意图，国台办发言人安峰山此前曾表示，台湾问题是中国的内政，我们坚决反对美台之间进行任何形式的官方往来和军事联系。我要强调指出的是，任何挟洋自重，图谋损害国家主权和领土完整的行径，都必将遭到全体中国人民的共同反对，也是不可能得逞的。

责任编辑：张玉