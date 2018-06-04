第十届全国政协常委西纳-洛桑旦贝坚赞活佛逝世

原标题：西纳·洛桑旦贝坚赞活佛逝世

新华社北京6月4日电 知名的爱国宗教人士，中国共产党的亲密朋友，第十届全国政协常委，青海省政协原副主席，塔尔寺第27世西纳·洛桑旦贝坚赞活佛，于2018年5月31日在青海省西宁市逝世，享年81岁。

西纳·洛桑旦贝坚赞活佛病重期间和逝世后，中央有关领导同志以不同方式表示慰问和哀悼。

西纳·洛桑旦贝坚赞，藏族，青海贵德人，1938年1月出生。1944年被认定为塔尔寺第27世西纳活佛，同年在塔尔寺坐床。1958年至1960年在青海省皮毛被服厂劳动。1961年至1978年在青海省湟中县马场乡黑马沟村劳动。1979年返回塔尔寺。1993年后，历任青海省湟中县人大常委会副主任，塔尔寺民管会主任，青海省佛教协会副会长、会长，青海省政协副主席。

责任编辑：桂强