全球66个政党齐聚小岗村:纠偏外界对中共认知(图)

原标题：全球66个政党齐聚小岗村：“眼见为实”纠偏外界对中共认知

6月1日，45个国家和地区的66个政党领导人和代表来到了安徽凤阳的小岗村，他们一路上都在问，为什么参观小岗村，为什么不是别的村？

“我们的工作人员为他们解释，带他们实地了解小岗‘大包干’的故事，了解沈浩的故事，看到了这里发生的翻天覆地的变化，自然也就明白了为什么要来小岗。”中共中央对外联络部（以下简称“中联部”）研究室主任栾建章6月2日在接受澎湃新闻（www.thepaper.cn）在内的媒体采访时表示，特别是当这些外宾和40年前发起“大包干”的几个村民见面时，他们受到的触动是很大的。

这又是中国共产党对外讲好自己故事的一次探索和实践。

6月2日，由中联部主办的第十九届万寿论坛在小岗村举行，论坛以“改革发展与国家治理现代化”为主题，上述政党领导人和代表及国内有关单位的专家学者近200人与会。

澎湃新闻从中联部了解到，此次与会的外宾主要来自世界各地的共产党和工人党，他们以在深圳举行的“纪念马克思诞辰200周年专题研讨会”为起点，经过北京，最后抵达小岗。

栾建章说，“从深圳一路走到小岗，外宾们看到了改革开放给深圳、小岗带来的翻天覆地的变化，讲好中国故事就是要对外呈现这样一些具体、生动、个性化的内容，通过一个个看似碎片化的信息，最后呈现一个完整的图景，展示故事背后的深层逻辑。”

6月2日，由中联部主办的第十九届万寿论坛在小岗村举行。本文图片 澎湃新闻记者 汤琪

“为什么是小岗？”

改革开放40年后，小岗村成为了对外讲好中国共产党故事的一个窗口，此次万寿论坛选择在小岗举行也是出于同样的目的。

官方资料显示， 万寿论坛由中联部于2016年初发起主办，旨在依托政党外交渠道，打造一个开放包容的国际交流与对话品牌。

论坛会邀请中外政党政要、智库学者、民间组织代表围绕主题进行坦诚对话和观点碰撞，促进各方相互认知与战略沟通，为更好地推动中国与世界的相互了解与互学互鉴做出贡献。

作为主办方，中联部研究室主任栾建章感到，如果让外宾们一来到小岗村就直接开会，他们“肯定蒙圈”。

论坛当天，栾建章在接受澎湃新闻在内的媒体采访时透露，外宾们这一路都在问，为什么参观小岗，为什么不是参观别的村。

因此，为了讲好中国故事，在论坛的前一天，主办方组织外宾们前往位于小岗村的沈浩纪念馆、“大包干”纪念馆、“当年农家”茅草屋等地参观，向他们讲述新中国农村改革的历史。

时间拉回到40年前。1978年冬，正是在小岗村，18位村民以“托孤”的方式立下生死状，将村内土地分开承包，实施“大包干”，“联产承包责任制”在农村改革的实践中应运而生。

当时，邓小平同志充分肯定和大力支持农民的创造，引发了中国农村改革的大潮。

1983年1月2日，中共中央发出了《当前农村经济工作中的若干问题》的文件，该文件充分论述了联产承包责任制的优越性，认为联产承包制是“马克思主义农业合作化理论在我国实践中的新发展”，是“在党的领导下我国农民的伟大创造”。

此后，中共不断稳固和完善家庭联产承包责任制，鼓励农民发展多种经营，使广大农村地区迅速摘掉贫困落后的帽子，逐步走上富裕的道路。

安徽省委副书记信长星在论坛开幕式上表示，习近平总书记在2016年4月亲临小岗村视察，并主持召开农村改革座谈会时作了精辟的论述。总书记指出，我国改革是从农村起步的，小岗村是农村改革的主要发源地，小岗村发生的翻天覆地的变化是我国改革开放的一个缩影，看了让人感慨万千。

在小岗村举行万寿论坛的意义，由此不言而喻。

6月1日下午，在“大包干”纪念馆内，当年在契约上摁下手印的几名村民一起迎接外宾的到来。澎湃新闻注意到，当时外宾们纷纷停下了参观的脚步，和这些历史的亲历者们合影留恋。

美国共产党全国主席约翰·巴切特尔在参观完小岗村后，感受到这些村民们的勇气。

6月2日，他在接受澎湃新闻在内的媒体采访时表示，村民当时的做法是“反传统、反常规的”。同时他认为，中国共产党是具有远见的政党，他们鼓励这种方式并在全国进行扩展，体现了中国共产党坚定的领导。

巴勒斯坦人民斗争阵线总书记艾哈迈德·马吉达拉尼也对媒体表示，参观中令他印象最深刻的是，中国农村的改革是从小岗村开始的，中国是从这里开始新的崛起，40年来在小岗村发生的一切就是中国特色社会主义的理论与实践的结晶。

讲好中国共产党的故事

显然，此次在小岗村举行的万寿论坛，又是一次中国共产党对外讲好自己故事的实践和探索。

中联部副部长郭业洲在论坛开幕式的致辞中表示，“前一段时间，我们在深圳学习了马克思主义的崇高精神和光辉思想，后来我们又到了北京，今天我们齐聚在小岗村，这个中国农村改革发源地，这三个部分组成一个整体，我们希望想向大家介绍一个相对比较完整的中国故事，中国共产党领导下中国人民改革开放的故事。”

据栾建章介绍，这些外国政党的领导和代表们已经充分认识到此行设计的意图，他表示，“我们想借此告诉全世界的共产党人，中国共产党是如何通过改革开放来进一步坚持和发展马克思主义的，是如何把马克思主义进一步推向21世纪的。”

栾建章认为，十八大以来，国际社会对中国共产党的认知发生了转折性的变化，从过去的不理解到理解，从过去的偏见到趋向客观，表明中国共产党的形象在国际上得到了改观。

但他同时指出，由于信息的不对称，由于意识形态不同，国际社会对中国共产党的认知依然存在偏见，因此，如何讲好中国共产党的故事也将影响到中国崛起的进程，影响中国发展的进程。

“这对中联部来讲，肯定是非常重要的职责。”栾建章坦言，在全球化和信息化的时代背景下，要针对这个时代的特点来讲好故事，一味的灌输是不行的。

以参观“大包干”纪念馆为例，栾建章表示，外宾们见到了历史亲历者，见到了“活人”，这对他们的触动“还是很大的”。

他进一步解释说，“中国人讲故事要克服抽象，要呈现具体、生动、个性化的内容，通过一个个看似碎片化的信息，最终呈现一片完整的图景。”

约翰·巴切特尔也对媒体表示，了解中国的发展必须是“眼见为实”。

他坦言，“中国40年来的发展变化程度之大、速度之快都令我难以置信，我注意到中国在扶贫减贫以及在保护生态坏境上都有很大的进步，这一切都对我们所进行的共产主义事业增加了自信。”

首次到访中国的尼泊尔共产党中央政治局候补委员贾甘纳特·卡蒂瓦达6月2日在接受媒体采访时也表示，来中国之前，他对中国的了解其实很少，来到中国之后，亲眼看到了中国巨大的发展成就，这和他最初的期待是相符的。

6月1日，45个国家和地区的66个政党领导人和代表前往位于小岗村的沈浩纪念馆参观。

分享经验而非输出模式

澎湃新闻注意到，此次万寿论坛围绕“中国改革的实践与经验启示”、“深化改革与治理体系现代化”、“新发展理念与乡村振兴”、“国际经济合作与全球经济治理体系改革”等议题深入交流，达成广泛共识。

复旦大学副校长陈志敏在论坛上总结中国40年的发展经验时归纳道，“中国过去40年的发展经验告诉我们，我们必须要把坚持改革发展与坚持党的坚强领导有机结合，中国在过去的40年当中，做到了发展和稳定的有机统一，没有因为发展而导致国家陷入混乱，也没有为稳定而牺牲发展。”

陈志敏还强调，坚持经济社会发展与国家治理现代化的有机统一。“社会经济的发展需要现代化国家治理体系的保证，通过推动国家治理体系和治理能力的不断加强来服务社会和经济发展，并把政治发展和社会经济发展有机统一，从而使得中国特色社会主义制度不断取得完善。”

“社会主义也是可以实现现代化的，中国特色社会主义的不断发展拓宽了迈入现代化的基本路径。”栾建章表示，通过在小岗的研讨，让世界各国的政党领导和代表们感受到通往现代化的道路有很多，其中，中国开创的这条路对世界是有意义的。

栾建章进一步解释说，“经过40年的发展，中国特色社会主义中属于‘特色’的部分越来越具有时代，所谓的‘特色’是结合中国国情进行的探索，但我们之所以成功不是因为‘中国特色’，而是它深化了对人类社会发展规律的认识，深化了对社会主义建设规律的认识，深化了对共产党执政规律的认识，这些规律本身对其他国家无疑具有借鉴意义。”

值得注意的是，当今世界正从与中国共享经济发展红利走向了更高层次的思想理念的共享，但同时，在西方社会仍会存在“中国对外输出发展模式”的焦虑。

2017年12月，中共中央总书记习近平在人民大会堂出席中国共产党与世界政党高层对话会开幕式，并发表题为《携手建设更加美好的世界》的主旨讲话。

习近平强调，中国共产党是为中国人民谋幸福的党，也是为人类进步事业而奋斗的党。我们要把自己的事情做好，这本身就是对构建人类命运共同体的贡献。我们也要通过推动中国发展给世界创造更多机遇。我们不“输入”外国模式，也不“输出”中国模式，不会要求别国“复制”中国的做法。

乌拉圭共产党总书记卡斯蒂略在论坛期间表示，以习近平同志为核心的中国共产党不懈奋斗，推动改革开放，正在实现马克思主义一百多年来勾画的美好未来，他们愿借鉴中共经验，加强交流合作，共同促进世界更加繁荣公正。

“毫无疑问所有国家都可以从中国改革开放和农村振兴的经验中获益。”上述受访者艾哈迈德·马吉达拉尼如是说道，但他同时强调，在这个借鉴过程中，要和自己本国的国情相结合，要有一个清晰的理念和方略，要有一个英明的领导，才能取得成功。

上述受访者约翰·巴切特尔还对媒体提出了自己的期待，他认为，此次中国之行能鼓励他更多地去了解中国。

“未来令我非常关注的还有中国年轻人的思想和文化，中国的年轻一代人已经生活在一个相对现代化的环境当中，所以我想了解这些年轻人是如何认识、理解并坚持中国特色社会主义的，他们将会在社会主义建设中扮演什么样的角色。”他说。

责任编辑：张玉