小黄车快黄了？创始人否认ofo裁员超50%

原标题：小黄车快黄了？媒体称ofo裁员超50%，创始人否认

[观察者网 综合报道]6月1日，有消息称ofo由于资金链紧张，总部已经开始大规模裁员，同时高管层变动剧烈，曾任COO的张严琪离职，由他带领的海外事业部业已解散。

6月4日，虎嗅网发表文章称，虽然ofo公关对此消息表示了否认，但据虎嗅依然从多个消息源得到ofo裁员和部门解散的消息：

总部大规模裁员属实；是ofo迄今为止最大规模裁员，总部裁员比例超50%，还可能继续扩大；无论是业务部门还是职能部门，此次裁员涉及ofo全部业务条线；海外市场主管离职，整个海外部门解散；多名主管离职，管理层发生剧变。

对此，观察者网4日从ofo公关处获得的消息是，“谢谢大家关心，我们活的很好”。

据观察者网获得的ofo联合创始人于信朋友圈截图显示，于信否认了虎嗅报道中所指出的大规模裁员、多名高管离职、裁撤海外部门等事实。并表示，“ofo海外业务仅仅一个新加坡的营收怕是比其他某些友商全量营收都高”。

无论ofo大规模裁员、海外业务被撤以及多名高管离职的消息是真是假，ofo近来的日子不太好过的确是真的。

对于ofo资金链紧张的状况，外界已经传了太久。

今年1月，腾讯科技称，ofo账上的可用资金已不足6亿元；财新给出的消息更是说，截至去年12月，ofo动用30亿元押金，账面可用现金仅剩3.5亿元。

随着粮草不足，ofo取消了月卡等优惠活动。但与此同时，ofo的成本却越来越重。

据界面新闻此前报道，每辆ofo小黄车的调度成本约六七十块，每名维修工的月工资为6500元；仅北京一个城市，仅同城物流这一项支出，ofo每月就要划掉600万元；综合算下来，ofo每个月仅用于运维的支出可能就要到2.5亿元。

另有业内人士给出的ofo运维加调度成本为每月3至4亿元，还不算3000多名员工的工资和市场营销等费用。

2月初，ofo通过动产抵押的方式，换取了阿里巴巴17.7亿元的借款；3月中旬，ofo又宣称以股权+债权的方式，获得阿里领投、蚂蚁金服等跟投的E2-1轮8.66亿美元（约55亿元人民币）融资，其中包含了之前的借款。

虎嗅在报道中提及，今年5月下旬，由于难以靠用户的单次骑行获取利润，ofo开始发动员工售卖车身广告，“App开屏都是些没听过的公司，你就看出ofo多缺钱了”。

据网传图显示，品牌定制车身的广告价格为每辆2000元/月，开屏广告价格为100至120元，1000CPM起售。

图片来源：虎嗅网

此外，虎嗅还提到，ofo现已取消全国20个城市的芝麻信用免押金活动，除了上广深杭厦五个城市之外，如果用户不购买95元的“福利包”，就需要缴纳199元押金才可使用ofo。

ofo“勒紧裤腰带过日子”还表现在单车采购量方面的锐减。

5月6日，上海凤凰（600679）发布公告称，截止目前，凤凰自行车共向ofo子公司及其关联公司提供自行车186.16万辆，实现销售收入6.37亿元。

但据全天候科技称，去年5月6日时，ofo子公司曾凤凰与凤凰约定，未来一年将从凤凰采购不少于500万辆单车。两相比较，实际采购完成量仅为约定的三分之一左右。

另据《每日经济新闻》提供的数据，采购锐减的趋势自今年以来尤为明显，今年前4个月，ofo方面仅从凤凰采购单车8万余辆。

类似的情况也同样出现在ofo的另一家供应商飞鸽身上。

除了自身的运营状况之外，与滴滴的交恶、对阿里的倔强，也让ofo的日子并不好过。

目前，滴滴主推的单车品牌早已由ofo变成了青桔单车和小蓝单车；而阿里的“亲儿子”哈罗单车，更是连创佳绩，现估值已逼近此前摩拜的售价。

5月底，哈罗更是发文“硬怼”ofo，控诉ofo运维人员“一边整理路边的ofo单车，一边破坏哈罗单车秩序”以及“将哈罗单车搬运至偏远地区”等行为。

对此，ofo回应称涉事者为外包人员，现已将此员工做出退包处理。

眼下，共享单车行业正在默默经历新一轮的洗牌。

以前是“两虎相争”，现在似乎正在朝着“三足鼎立”的局面演进，而至于未来，各家又有各自的看法。

4月时，有媒体报道称，在完成对摩拜的收购后，美团王兴在第一次全员大会上表示，摩拜后期的主要竞争对手应该是哈罗单车，而不是目前对抗最激烈的ofo。

对此，哈罗单车创始人杨磊则在朋友圈表示，“与有荣焉，但哈罗的主要竞争对手应该不是摩拜”。

难道说，共享单车大战最终还是腾讯系摩拜和阿里系哈罗的战争？

责任编辑：余鹏飞