自然保护区被工业园侵占5045亩 县委书记等被约谈

原标题：重庆石柱侵占保护区敷衍整改被环境部约谈，县委书记：将修复

4月16日，无人机航拍的长江边的石柱西沱工业园。新华每日电讯 图

6月4日，生态环境部约谈了重庆市石柱县党委或政府主要领导，指出该县内水磨溪湿地自然保护区被工业园区违规侵占土地5045亩，占保护区总面积20.9%。

会上，国家环境保护督察办公室副主任刘长根发言指出， 2016年11月中央环保督察、“绿盾2017”专项行动明确要求对侵占水磨溪湿地自然保护区问题严肃查处，认真整改，依法问责。但石柱县委和政府推进不力，敷衍应对，不是下力气推动自然保护区违规项目清理退出，而是采取对自然保护区“瘦身”的办法应对整改、得过且过，甚至到2018年3月仍在设法调减自然保护区范围。

澎湃新闻（www.thepaper.cn）在现场获悉，石柱县县委书记蹇泽西和县委副书记、县长左军等地方官员参加了该约谈会。

蹇泽西表态称，对于督察组提出的问题照单全收，并且将按照约谈要求进行整改。同时，对于前期工业园区建设过程中的违规问题，已经对有关人员进行行政警告、党内警告处分等处罚，并将继续进行问责追责。

据悉，石柱县水磨溪湿地自然保护区位于长江一级支流水磨溪两岸2公里范围内，主要保护湿地生态系统和以荷叶铁线蕨为代表的野生动植物资源，具有重要的生态价值。

新华每日电讯5月4日报道，水磨溪湿地自然保护区虽然是县级自然保护区，但具备河流、湖泊湿地双重特征，原本植被类型多样，动植物资源丰富，有植物614种，其中国家1级保护植物2种、2级保护植物8种；有动物503种，其中国家1级保护动物1种、2级保护动物12种，具有重大保护价值。

刘长根在会议上说，地处长江经济带的水磨溪湿地自然保护区于2009年4月批复设立，但在同一年，石柱县就制订工业园区建设意见及控制性详细规划，违规侵占该自然保护区土地5045亩，占保护区总面积20.9%，“工业园区基本就是建立在自然保护区内（注：工业园区总面积7000多亩）。”

会议提及，工业园区自2011年6月启动场地平整，2014年5月基本完成基础设施建设。督察组认为，工业园区建设不仅大幅改变保护区原有地形、地貌，严重破坏地表植被，明显损害自然生态系统；而且基本成为烂尾工程，得不偿失，给当地经济社会发展带来负担。

新华每日电讯提及，共占地7000多亩的工业园区目前仅有3处厂房。一家电子设备厂已建成，一家墙体材料厂刚建好厂房。剩下一家标注着“总投资6亿元，占地150亩，计划2017年7月竣工”的“德兆智能环保设备厂”，厂房建设烂尾，工地上只留下生锈的钢架、吊车和散落的建材。

事实上，早在2016年11月，中央环保督察、“绿盾2017”专项行动就明确要求对侵占水磨溪湿地自然保护区问题严肃查处，认真整改，依法问责。

“但石柱县委和政府推进不力，敷衍应对，不是下力气推动自然保护区违规项目清理退出，而是采取对自然保护区“瘦身”的办法应对整改。”刘长根表示。

督察组还发现，甚至到2018年3月仍在设法调减自然保护区范围，以助工业园区的规划“生米煮成熟饭”。

除违规建设工业园区外，督察组还在保护区内发现8个违建项目，其中3个位于核心区，1个位于缓冲区。刘长根代表发言指出，石柱县在已开展的问责工作中存在避重就轻的问题，没有达到预期效果。

当天，石柱县县委书记蹇泽西和县委副书记、县长左军等多位当地官员参会。蹇泽西在接纳了督察组指出的问题后表态称，目前石柱县已经成立了县委书记、县长任双组长的工作小组，设立“1+x”的整改方案来推进整改工作。当前工业园区内已经全部停止建设，在建的三家企业已经撤出，签约的10家企业也停止建设，同时也已经初步拟定了保护区生态修复方案。

蹇泽西还表示，除此之外还对长江沿岸的违规排污进行排查工作，对于前期工业园区的规划违规问题已经追责多人，分别给予行政警告、党内警告处分等。

责任编辑：余鹏飞