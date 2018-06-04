原标题：美媒：国外科学家原本要去美国寻梦，结果投奔中国

[文/观察者网 王慧]美国一直以来是科研人员寻梦的地方，而近年来，越来越多的美国科学家“出走”中国。

《华盛顿邮报》3日发表了《中国不断挑战着美国在科学领域的主导地位》的文章。文章称，越来越多的研究人员开始走向中国，在这里建立实验室，进行研究。中国给出的待遇是很多科研人员无法拒绝的，这里有丰厚的签约金、有保障的科研经费、充足的技术人员、大量的科研机会，以及强有力的政策支持。而在特朗普领导下的美国，许多科研人员都认为，自己的工作被贬低了。

报道提到一位西班牙遗传学家帕雷贾（Jose Pastor-Pareja）。

像许多雄心勃勃的年轻科学家一样，他为了自己的事业来到美国。他在耶鲁大学的尖端实验室工作，与自己研究领域内的科学家们合作，并在知名国际期刊上发表论文。

但是，美国对他的吸引力很快就消失了。

这位西班牙科学家在续签签证时遇到了困难，甚至在他结束海外旅行回到美国时，在纽约机场被拘留了两小时。

2012年，他出人意料地从耶鲁大学离职，来到中国。

帕雷贾在他北京的实验室中 华盛顿邮报 图

“这是一个难得的机会”，帕雷贾说。中国给出的待遇是很难让人拒绝的——一笔丰厚的签约金、有保证的科研经费、充足的技术人员、还有从零开始建立基因研究中心的机会。

报道表示，美国在科学领域统治了数十年之后，中国的科学研究目前正在崛起，吸引着越来越多像帕雷贾一样的科学家离开美国来到中国。同样，越来越多的中国的科学家，也正在在从国外回到中国，这里有着新的科学机遇。

文章称，美国目前是世界上科研支出最多的国家，每年有5000亿美元的科研经费。但是，中国的科研经费目前已经排在了第二位。根据美国国家科学委员会的数据，中国有望在今年年底在科研经费上超过美国。并且，中国的年度科学出版物数量于2016年首次超过了美国。

密苏里科技大学的中国科学专家克列考斯基（Alanna Krolikowski）说：“人们在谈论中国科学方面发生了翻天覆地的变化”。曾经看不起中国科技的外国观察人士现在“对中国政策所取得的成就非常敬畏”。

“可以肯定的是，越来越多的人来了”， 帕雷贾说：“目前，中国是世界上建立自己实验室的最佳地点。”

报道提到，帕雷贾去北京专门研究果蝇——黑腹果蝇。

他说，由于资金减少，这一领域在美国步履维艰。而在中国，仅北京现在就有30个果蝇实验室，比波士顿或者旧金山的实验室都多，而且科学家们每两个月就开始开会，分享他们最新的研究成果。

随后，作者笔锋一转开始批判特朗普不重视科学，贬低科研人员的工作。

报道表示，美国在特朗普政府领导下，许多科研人员都认为，他们的工作被贬低了。他们面临着预算被削减的威胁，受到更为严格的移民政策的阻碍。这些政策可能会妨碍国际合作和人才的流入，而人才恰恰是美国长期以来创新发展的关键。

昆山杜克大学执行副校长西蒙（Denis Simon）认为，白宫是缺乏科学领导能力的，特朗普上台一年多来白宫都没有科学顾问。

“按照这个速度，中国可能很快就会超过美国”，佛罗里达州民主党参议员比尔•纳尔逊（Bill Nelson）在1月份的国会听证会上警告说：“我们将失去使我们成为世界上最强大经济体的竞争优势。”

据报道，目前中国科技正在朝“最大规模、最快速度”发展。世界性能最强的500台超级计算机当中，中国拥有202台，比美国多60台。中国拥有世界上世界最大单口径的射电望远镜，位于贵州省南部，它的建设需要9000居民的搬迁。

位于贵州省的世界最大单口径射电望远镜

特朗普指示NASA将宇航员送回月球。但是，报道表示，当他们到达的时候，月球可能会很拥挤：中国和印度都计划在今年发射登陆月球的探测器。中国正与欧洲航天局合作开发一个潜在的月球基地。

去年，中国科学家在300英里外的轨道上制造了“纠缠光子”。这些粒子被发射到距地球750英里的地方，并保持着联系——这可能是迈向一种新的即时、安全通信形式的重要一步。

同样在去年，中国的生物学家第一次成功地利用培育绵羊多莉的技术克隆了一只猴子。科研人员表示，基因完全相同的灵长类动物可以加速医学研究，因为在基因完全相同的情况下，可以真正测试出药物的疗效。

体细胞克隆猴“中中”和“华华” 中科院图

报道提到了中国领导人最近公布的成为世界人工智能领导者的计划，目标是到2030年将人工智能领域发展成一个价值1500亿美元的产业。

文章指出，中国的人工智能热潮已经实现了先进的面部识别技术。比如说：杭州的一家肯德基已经支持刷脸支付；百度也计划今年与一家机场合作，为航空乘客推出面部识别服务。

2015年，李克强推出了“中国制造2025”，计划旨在推动航空、机器人等高科技产业的发展。

报道表示，在科学界，中国最成功的计划之一便是积极的招聘计划，即千人计划。

在过去的十年里，该项目针对的是在美国和其他地方的精英大学学习过的中国公民，通过提供丰厚资金的方式将他们吸引回来。这一项目还针对少数在外国科学家，这些人要么获得了声望很高的奖项，要么做出了国际公认的科学贡献。

通过这一项目，中国吸引了许多中外科学家，他们对来中国工作表现出强烈的兴趣。

最后，报道也提到，尽管中国的科学发展向好，但是也存在着诸多障碍，比如在学术论文方面。

虽然最近中国的学术论文在数量上超过美国，但是在质量上还存在很大差距。

许多中国学者在“论文发表”的压力下，会生产出许多“垃圾论文”。去年就有100多篇中国学者同行评议造假的论文被全部撤回。

责任编辑：余鹏飞