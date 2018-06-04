“保姆放火案”被害人林生斌:终于等到想要的结果

原标题：“杭州保姆放火案”被害人林生斌：终于等到了想要的结果

6月4日下午，浙江省高院公开宣判杭州市中院一审的被告人莫焕晶放火、盗窃（上诉）一案，裁定驳回上诉，维持原判；对莫焕晶的死刑判决将依法报请最高人民法院核准。

林生斌接受澎湃新闻采访。 澎湃新闻记者 葛熔金 图

“终于等到了想要的结果，接下去会和律师商量关于该案民事方面的内容。”庭审结束后，穿黑色上衣、戴墨镜的杭州保姆纵火案被害人林生斌告诉澎湃新闻（www.thepaper.cn）。

2017年6月22日清晨，杭州“蓝色钱江公寓”2幢1单元1802室发生火灾，该户女主人朱小贞及其三个孩子遇难，保姆莫焕晶逃生，男主人林生斌当时不在家。当天，警方调查明确火灾为放火案，莫焕晶有重大作案嫌疑。

今年2月，杭州市中院宣判被告人莫焕晶涉嫌放火、盗窃案，以放火罪判处其死刑，剥夺政治权利终身；以盗窃罪判处其有期徒刑五年，并处罚金一万元；二罪并罚，决定执行死刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币一万元。莫焕晶上诉，5月17日，浙江省高院曾二审开庭审理。

6月4日15时，审判长宣布开庭，莫焕晶被法警带入上诉人席。法庭从“莫焕晶有无放火的主观故意”、“莫焕晶主观上对本案后果发生是否系过失”、“莫焕晶有无施救行为”、“莫焕晶放火罪是否构成自首或坦白”、“公安消防救援与本案严重后果间是否存在因果关系”、“物业管理存在的不足能否减轻莫焕晶刑责”等方面对上诉理由、检辩意见进行了评判分析。

庭审过程约40分钟，莫焕晶一直低着头。

林生斌与家属走出法院

“这个结果是预料到的，我终于等到了想要的结果。”庭审结束后，林生斌在接受澎湃新闻采访时表示：“案件的民事部分刚立案，具体情况还要和律师再讨论。”

5月下旬，林生斌等三人诉绿城物业服务集团有限公司、杭州市公安局消防局等九被告生命权纠纷民事案件被杭州市中院受理，被告包括“蓝色钱江公寓”物业服务公司，介绍莫焕晶来林家的中介公司，以及涉事小区的房地产项目公司，负责设计、监理、提供消防设备的机构等。据该案原告代理人、北京德恒律师事务所律师林杰介绍，共向九被告索赔1.3亿元。

责任编辑：余鹏飞