少林寺宣布将重拍《少林寺》 全新改编耗资超两亿

原标题：少林寺宣布将重拍《少林寺》，发声明谴责发假消息电影公司

签约仪式

针对有公司宣称获河南登封少林寺唯一授权，将推出少林寺题材系列电影，6月4日，河南少林无形资产管理有限公司总经理袁明珠晒出《严正声明》，称有关公司发布的消息纯属捏造。袁明珠告诉澎湃新闻（www.thepaper.cn），他们已向该公司发布失实信息的微博、公众号平台举报。

袁明珠向澎湃新闻透露，少林寺确实将重拍《少林寺》，但获授权方为银都机构有限公司，该公司也是1982版《少林寺》的投资方和出品方。

27年前，李连杰主演的电影《少林寺》红遍海内外，少林功夫也成为河南乃至整个中国的一张“名片”。

5月28日，北京奇树有鱼文化传媒有限公司在其官方微博和公众号“奇树有鱼”发消息称，该公司与少林寺达成官方合作，获得少林寺唯一授权，将以少林寺题材为IP源，在未来5年推出系列电影。该公司还在其公众号消息中，顺带介绍其公司理念和作品。澎湃新闻查询到，已有媒体对此进行报道。

6月4日，袁明珠在其朋友圈晒出《严正声明》称，河南少林无形资产管理有限公司发现前述情况后，已向有关网站和社交平台投诉上述公司冒用中国嵩山少林寺的侵权行为。

《严正声明》表示，河南少林无形资产管理有限公司作为中国嵩山少林寺授权的唯一知识产权管理机构，从未与奇树有鱼公司协商过电影合作事宜，更未达成任何合作共识。奇树有鱼发表的相关文章内容纯属捏造、严重失实。少林寺和河南少林无形资产管理有限公司从未和奇树有鱼达成所谓的“官方合作”，也没有向该公司进行过任何形式的授权，“将视受影响状况保留追究侵权者法律责任的权利”。

不过，袁明珠向澎湃新闻透露，少林寺确将重拍《少林寺》，可以称为《少林寺2》，但获授权方为银都机构有限公司，该公司也是1982版《少林寺》的投资方，2017年11月双方已经签约。《少林寺2》耗资2亿元以上，会有全新改编。6月22日上海电影节期间，相关方将举办新闻发布会。

袁明珠介绍，少林寺依法对知识产权商标进行了注册和保护，国内400多项，国外接近300项。

“按说，少林寺作为宗教机构，注册商标不是我们应该做的，但在目前这个经济时代，这是一种被动的选择，是用这种方式进行保护。我想强调的是，保护并不是我们注册之后不让别人用，而是少林寺的文化是开放的，只要是少林文化的热爱者，有利于少林文化的推广和传播，经过严格的评审筛选，都是可以合作的。”袁明珠说，他们希望搭建一个有序的平台，而不是被冒用、滥用。

严正声明

责任编辑：余鹏飞