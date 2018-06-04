组小学队与国乒拼未来 日主帅：靠雕虫小技赢不了

原标题：日本组建小学队与国乒拼未来，日本主帅：只靠雕虫小技赢不了

林高远和樊振东男双夺冠。

在6月3日结束的国际乒联中国公开赛上，中国队毫无悬念地包揽了全部5枚金牌。在备受瞩目的男女单打项目上，国乒也又一次将比赛打成了“全运会”。

此前，信誓旦旦要战胜中国的日本队铩羽而归。他们仅在混双项目上拿到了一枚银牌，水谷隼、张本智和、平野美宇、伊藤美诚等主力则再次败在国乒拍下。

“打到最后还是要看一支队伍的厚度，你看中国运动员打球都比较厚，所以你一点雕虫小技是赢不了的。”对于失败，日本队的华裔教练中泽锐向澎湃新闻记者感慨道。

丁宁和朱雨玲隔3年配对，同样收获冠军。

“靠雕虫小技是赢不了的”

“比赛打了不少，但是整体实力还是不如国乒。”在刚刚结束的国际乒联中国公开赛上，日本队华裔教练王锐（日文名中泽锐）向澎湃新闻记者感慨道。

此次的中乒赛，日本队继续采用“团战+以赛代练”的模式。队中除了石川佳纯、伊藤美诚、平野美宇等主力外，还有许多更为年轻的小将。

从最终的结果来看，倾巢而出的日本队成绩并不理想。在最有希望东京夺冠的混双项目上，日本组合决赛不敌中国队，收获了本次比赛中唯一的一枚奖牌。

在单打项目上，只有爆冷击败朱雨玲的“黑马”芝田沙季闯入了半决赛，但最终还是惨遭丁宁“零封”。

张本智和仅耗时35分钟就以11-8、11-3、11-8、11-6速胜张继科。

近段时间以来，日本队的状态的确有所下滑，男队甚至在世乒赛团体赛中止步8强。但不得不承认的是，他们依旧是现阶段击败国乒次数最多的队伍。

但在王锐看来，日本队偶尔赢国乒一两次并不能说明什么问题，“打到最后还是要看一支队伍的厚度，你看中国运动员打球都比较厚，所以你一点雕虫小技是赢不了的。”

作为曾参加过国乒青少年集训的前国手，王锐口中的厚度正是中国乒协副主席刘国梁所说的“底蕴”——国乒所拥有的世界上几乎独一无二的培养体系。

前世界冠军曹燕华曾向澎湃新闻记者解释称，这种培养体系就是国乒一直实行的是“三线”梯队建设。在各个梯队都有充足的后备人才和优秀的教练员，才保证了国乒的长盛不衰。

“国乒有那么多优秀的运动员和优良传统，他们训练的体系和方法是日本队现在所缺乏的。我们还是要从中找一些新的课题去研究。”王锐说。

马龙4比1樊振东拿下男单冠军。

组建U7，与国乒拼未来？

也许是已经意识到在梯段建设上落后于中国很多，日本乒协也开始加大在青少年方面的培养和投入，以此来加强本国在这一项目上的人才厚度。

就在中乒赛结束的当天，日本乒协宣布开始组建7岁以下（U7）国家集训队，目的是进一步加速后备力量的培养。

据日本乒协强化本部部长宫崎义仁介绍，U7集训队主要从7月的日本全国青少年锦标赛中选拔小学2年级以下的选手，组成男、女各15人的队伍。

这并不是日本刚刚才开始重视后备力量的培养。自2013年开始，日本政府每年向乒协拨款3亿日元经费，同时还组建了“精英学院”来着力培养东京奥运的希望之星。

张本智和战胜张继科后，1比4惨败林高远。

作为JOC（日本奥组委）精英学院乒乓球队主教练，王锐曾告诉澎湃新闻记者，精英队主要培养的是初一到高三的小球员，“选材上，我们会选择每年小学六年级的冠军。”

而在刚刚结束的世乒赛团体赛中，出自精英学院的15岁少女长崎美柚与石川佳纯、伊藤美诚、平野美宇、早田希娜一起征战赛场，她甚至在去年世青赛上战胜了国乒的卫冕冠军石洵瑶。

对于长崎美柚的未来，王锐说小姑娘在最近的比赛中表现不错，但还欠缺稳定，“所以接下来包括她在内的年轻队员还是要以赛代练。”

而据日本媒体报道，张本智和9岁的妹妹张本美和也已经入选日本国少队。今年7月，她将来中国参加第27届东亚希望杯，教练则是26岁的中国籍教练孙雪。

张本智和一家。他的父母都来自中国，曾经效力于四川乒乓球队，母亲张凌也曾和邓亚萍当过队友，参加过世乒赛。

人才培养，国乒的隐忧

日本正在抓紧后备力量培养，那么中国自身的乒乓青训呢？

“张本智和曾在4年前来过我们这学习打球，他当时的水平就比1998、1999年出生的小孩高出不少。”上海华东理工大学俱乐部的乒乓球教练张瑜告诉澎湃新闻记者。

6月2日，在安亭·上海国际汽车城2018年“EVCARD杯”乒乓球锦标赛上，这位曾经拿过大学生运动会冠军的教练向澎湃新闻记者分析起了中日青少年乒乓人才培养的话题。

在她看来，基础庞大的国乒并不是没有隐忧，“我们现在小学组的人数还是很多的，但到了初中之后，学生们要面临升学和其他的选择，这个空档的孩子都是重在参与的水平。”

而与日本学习乒乓球的孩子相比，中国青少年的大赛经验还是太少了，“我们的小朋友技术水平都是很高的，但往往一到赛场，心态就出现问题了。”

去年，华东理工大学俱乐部派出三名2003年出生的小将参加比利时的青少年比赛，“我们团体是冠军，但单打输给日本队了，其实就是外战经验太少了。”

“没办法，日本小孩参加太多比赛了，真的是什么比赛都参加。”张瑜感叹道，“不仅比赛的机会多，他们由于课业压力小，平时训练的时间也比我们的孩子多。”

不过，也正是意识到这个问题，中国乒协不仅从去年开始让国乒采取团战和以赛代练的模式，同时也给予基层青少年们更多参与国际大赛的机会。

但从“断代培养”到全面提升，日本显然希望通过不同年龄层的人才培养来加深自身厚度，从而在未来20年甚至更久远的时间与国乒比拼。

责任编辑：余鹏飞