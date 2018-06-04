原标题：乐视网：历史上存在与贾跃亭资产财务不独立情况，正进行调整

深陷资金链困境的乐视网（300104），在给深交所问询函的回复中，披露了贾跃亭担任乐视网董事长时期，上市公司乐视网和乐视非上市体系之间的诸多纠葛。

在6月4日的公告中，乐视网称，历史上存在因与控股股东、实际控制人（即贾跃亭）在人员、资产、财务方面不独立的情况，目前公司管理层正在就相关问题进行梳理和调整。具体情况表现在：未履行内部相关审批程序为贾跃亭关联方担保；关联方经营性资金占用；公司资金管理存在缺陷；人员不独立问题等方面。

在违规担保方面，体现在乐视上市体系对乐视体育和乐视云回购责任以及乐视移动贷款连带责任，均没有通过合规流程。

根据乐视网的公告，乐视体育在2015年和2016年引入投资者时签署了《股东协议》，原股东（乐视网、乐乐互动、北京鹏翼资产）等承诺，乐视体育在2018年12月31日前完成上市工作，如果无法完成，原股东将面临支付投资方持有的乐视体育股权收购价款的风险。

乐视网称，在了解到上述有关情况后，进行自查发现，“公司OA（办公自动化）系统上无法查询到相关交易的信息审批流，且因涉及该次交易 的人员目前均已离职，公司与相关人员的问询也没有得到反馈，故公司暂无法了解具体事项形成过程、签字人员情况、审批情况 。”

乐视网称，“交易的材料中，公司能核查到的备案文件为A+轮股东协议、B轮融资协议及相关交易协议，未找到涉及交易的会议记录。 目前根据公司可以核查到的有关合同，相关协议的签署未履行董事会及股东大会等必要的内部审议程序，公司亦未获知该事项发生的原因。相关协议法律效力存疑。”

与为乐视体育引入融资而进行担保相似，2016年签署确定的乐视网对乐视云的回购连带责任，以及2015年签署确定的乐视网旗下乐融致新（原名新乐视智家）对乐视移动的贷款连带责任，乐视网均表示没能在OA里查到信息审批流程，也没有履行董事会及股东大会等必要的内部审议程序。

而上述协议，均为乐视网创始人贾跃亭担任乐视网董事长、总经理时期签订。

在同业竞争方面，此前因贾跃亭妻子甘薇实际控制的乐漾影视存在与乐视网同业竞争事宜。乐视网在2017年3月发布公告称，将收购甘薇持有的乐漾影视的股权，以解决同业竞争问题。

5月18日，贾跃亭在发给乐视网的回复中称，将督促甘薇在优先保障上市公司股东利益的前提下， 尽快提出合理解决方案，配合上市公司尽快解决同业竞争事项，此前提出方案为上市公司拟收购甘薇持有的乐漾影视47.8261%股权。

不过，乐视网称，经与甘薇沟通协商，因其受乐视网非上市体系流动性风波影响，目前甘薇作为部分债务的连带担保方，名下资产已多被司法冻结，乐漾影视的大部分业务也已无法顺利开展，甚至接近停滞状态，故当前不具备继续推进上市公司收购甘薇股权的可操作性。

除了乐视网和乐漾影视存在同业竞争，乐视网全资子公司重庆乐视小额贷款有限公司与乐视金融板块其他公司存在合署办公及人员共用问题。乐视网称，考虑到重庆小贷和乐视金融板块其他公司均从事金融业务，重庆小贷与乐视金融其他公司存在潜在同业竞争的风险。

在资金占用方面，截至2018年3月31日，乐视网称，关联方非经营性资金占用达到9.4亿元。

乐视网称，形成非经营性资金占用的原因为，公司在进行与非上市体系的独立性分割 中，延续发生的代付工资、社保等原因所致，以及公司与关联方共同对供应商欠款以及引进投资人事项所发生的资金往来未清理完毕所致。

乐视网还提到，乐视网在历史上存在部分非上市体系员工劳动合同与上市体系进行签订，公司与非上市体系延续发生代付工资情况，上市公司曾多次督促非上市公司相关人员做转签工作， 但目前仍有少量剩余员工未完成转签，导致发生的工资及离职补偿金等费用。

此外，乐视网还存在高管在关联方任职的情况，财务负责人张巍任乐视智能终端科技有限公司任监事一职 ，公司董事会秘书赵凯目前担任实际控制人（贾跃亭）控制的乐视控股（北京）有限公司、乐卡汽车智能科技（北京）有限公司等多家公司的监事等职务，但未参与前述公司具体经营、管理事务。

在6月4日这份回复函中，乐视网也对上述违规事宜提出了整改措施。

在违规担保方面，乐视网称，公司将依法妥善处理上述事项，积极维护上市公司的合法权益，保护公司股 东及中小投资者的合法权益不受损害。

在关联方资金占用方面，乐视网称，公司目前正在积极要求贾跃亭对其造成的上市公司关联债务问题负责，责成贾跃亭及其关联方以现金或其所持股权和资产，切实解决其对上市公司构成的实际债务，尽最大可能保障上市公司股东权益，缓解公司资金压力。

在资金管理方面，乐视网称，公司将追讨贾跃亭及其关联方的欠款，并增强对大股东相关承诺的监督落实。公司将进一步严格资金管理制度的执行和监督，杜绝此类情况再次发生。

在人员方面，乐视网称，公司目前仍在加紧协调解决非上市与上市体系员工转签问题，确保上市体系人员独立性。同时，公司也将保留向相关责任人追偿公司向非上市体系代发工资款项的权利。

在同业竞争方面，乐视网称，贾跃亭先生将及时督促甘薇， 配合上市公司解决同业竞争事项。此外，乐视网称，公司将密切关注重庆小贷后续业务变化可能情况，避免造成上市公司与贾跃亭实际控制的其他企业同业竞争问题，并尽快督促重庆小贷及关联方解决合署办公、人员共用的情形。

责任编辑：余鹏飞