李贻伟任广东省惠州市委书记 陈奕威另有任用

原标题：李贻伟任惠州市委书记 陈奕威另有任用（图|简历）
经济日报-中国经济网惠州6月4日综合报道 据广东“南方+”消息，近日，广东省委决定：李贻伟同志任惠州市委委员、常委、书记；陈奕威同志不再担任惠州市委书记、常委、委员职务，另有任用。
据中国经济网地方党政领导人物库资料显示，李贻伟，1965年11月出生，曾任佛山市市长，佛山市委书记等职务，2014年5月任广州市委副书记，半年后出任广东省政府副秘书长。陈奕威，1962年4月出生，曾任揭阳市市长，2012年当选惠州市市长，2013年任惠州市委书记。
李贻伟简历
李贻伟，男，汉族，山东阳谷人，1965年11月出生，1988年6月参加工作，1988年6月加入中国共产党，研究生学历，法学博士。
1981.09——1985.09 在华南工学院轻化学造纸专业学习
1985.09——1988.06 在华南理工大学轻化学造纸专业研究生学习，获工学硕士学位
1988.06——1993.03 广东省江门市江门造纸厂工程师
1993.03——1996.05 佛山市泰嵩纤维内底板制造有限公司制造部经理、副总经理、高级工程师
1996.05——1998.08 佛山市工艺美术公司经理、党委副书记、书记
1998.08——2000.12 佛山市工业投资管理有限公司总经理、党委副书记
2000.12——2003.01 中共三水市委副书记、代市长、市长
2003.01——2003.08 中共佛山市三水区委副书记、区长
2003.08——2006.11 中共佛山市南海区委副书记、区长
2006.11——2006.12 中共佛山市南海区委书记、区人大常委会主任
2006.12——2010.07 中共佛山市委常委兼南海区委书记、区人大常委会主任（其间：2004.07—2007.07中国人民大学诉讼法学专业在职研究生学习，获法学博士学位）
2010.07——2011.08 中共佛山市委副书记、市长
2011.08——2014.05 中共佛山市委书记、市人大常委会主任
2014.05——2014.11 广州市委副书记
2014.11——2018.05 广东省人民政府副秘书长
2018.05—— 惠州市委书记
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