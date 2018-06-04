湖北警方一个月侦破破坏长江生态案65起 抓逾百人

原标题：湖北警方一个月侦破破坏长江流域生态环境案65起，抓逾百人

6月4日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）从湖北省公安厅打击破坏长江流域生态环境违法犯罪新闻发布会获悉，湖北省公安机关侦破的环境犯罪案件以每年2.4倍速度递增。受暴利驱使，破坏生态环境违法犯罪仍然屡打不绝，一些不法分子利欲熏心，肆意乱倒乱排、乱采乱挖、乱捕滥捞。

湖北拥有长江干线航道1061公里，占长江干流三分之一，是长江干流流经里程最长的省份。省内98%的国土面积处于长江流域范围，长江沿线有湖泊755个。

为落实习近平总书记“共抓大保护，不搞大开发”系列指示精神，5月17日，湖北省公安厅会同省环保厅、水利厅、农业厅召开视频会议，在全省部署开展为期8个月的专项行动，严厉打击污染环境、非法采砂、非法捕捞等各类破坏长江流域生态环境违法犯罪。

近一个月内，湖北省公安机关集中侦破破坏长江流域生态环境案件65起，抓获犯罪嫌疑人106人。

为有力打击环境犯罪，湖北省公安厅在治安总队加挂食品药品犯罪侦查总队的牌子。黄石、宜昌、潜江等3市公安局成立专门的环保警察支队；黄冈、仙桃等2市公安局成立食品药品犯罪侦查支队，下设环境犯罪侦查大队；黄石、宜昌的全部县市、黄冈部分县市公安局成立了环保警察（或食药侦）大队，尚未成立专门机构的地方也明确了环境案件侦办责任部门，在全省形成了以刑事打击倒逼生态环境保护的态势。

据介绍，2017年底，湖北省公安机关在全国率先建立省、市、县、乡四级河湖警长制，副省长、公安厅厅长曾欣亲自担任全省河湖总警长。截至目前，全省共有1600余名河湖警长上岗履职。

湖北省公安厅还会同环保、农业、交通等部门，连续3年组织开展打击污染环境犯罪“清水、蓝天”行动、连续2年组织开展打击非法捕捞专项行动，集中开展长江、汉江干线非法码头清理取缔工作，大力整治长江流域非法排污、非法捕捞、非法码头等突出环境问题。3年来检查企业2万余家、发现整改环境问题1.2万个，整治取缔非法码头1103个。

“我省公安机关加大了对长江流域环境犯罪的排查、打击、整治力度。2015年至今，全省排查环境污染点1万余起，共破获破坏生态环境案件499起，抓获犯罪嫌疑人722人，涉案金额近10亿元，环境犯罪案件立案数、破案数年均增长2.4倍。”湖北省公安厅治安总队食品药品犯罪侦查支队执法监督大队大队长朱俊峰介绍，受暴利驱使，破坏生态环境违法犯罪仍然屡打不绝，一些不法分子利欲熏心，肆意乱倒乱排、乱采乱挖、乱捕滥捞。部分地区破坏生态环境案件集中高发，武汉、宜昌、黄石、荆州暗管排污现象较为严重，荆州、咸宁长江段和黄冈内河水域非法采砂分子流窜作案频繁，黄石、黄冈、咸宁幕阜山片区是浙江、贵州等地不法分子私设黑作坊、提炼处置危险废物的高危地区，天门兴隆坝区采取电捕鱼方式非法捕捞的现象较为突出。

责任编辑：余鹏飞