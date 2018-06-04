全国31省份公布高考举报电话 有的24小时接听

原标题：全国31省份公布高考举报电话，有的高考期间24小时接听

近日，教育部统一公布了教育部以及全国31个省（区、市）教育行政部门和招生考试机构2018年的高考举报电话，考生、家长及社会各界人士可致电及时举报反映涉及2018年高考安全的线索。

教育部及各省（区、市）将会同有关部门根据举报线索第一时间核查处理，坚决维护高考公平公正。

其中，教育部的举报电话常年开通，教育部考试中心举报电话5月20日开通后，6月25日结束，而北京举报电话开通周期为5月31日至6月9日，早晚24小时值班。

包括河北、江西、重庆、四川等在内的省份高考期间24小时开通接受举报。

附各省份举报电话：

责任编辑：余鹏飞