原标题：北方局地高温将冲击40℃ 海南广东迎台风考验

中新网北京6月5日电 连日来，华北黄淮地区迎来新一轮的高温天气，多地纷纷迎来今年首个高温日。根据气象预报，未来三天，华北、黄淮北部以及陕西关中平原一带，将出现35-38℃、局地40℃的高温天气。此外，未来三天，海南、广东等地将面临台风考验。

资料图：5月31日，北京骄阳似火、热浪滚滚，游客顶烈日游览。杜桂 摄 图片来源：视觉中国

北方多地高温将冲击40℃

5月下旬以来，北方多地民众在晴热暴晒中感受夏日的“炎值”。从3日开始，华北黄淮新一轮的高温天气来临，多地高温飙升至35℃以上。

以北京为例，连日来，北京处于高温黄色预警之中，4日，北京城区大部分地区的最高温都达到了35℃。

在河北，4日，河北中北部多地出现高温，截至4日16时，河北全省气温最高值出现在正定，达36.9℃，石家庄气温达35℃，为今年来首个高温日。

而根据最新的气象预报，预计5-7日，华北、黄淮北部以及陕西关中平原一带，将出现35-38℃、局地40℃的高温天气。大城市里，北京、济南都是连续两天高温，天津、石家庄、郑州则是连续三天超过35℃。

据报道，中央气象台4日18时还发布了高温中暑气象预报，预计，5日白天，北京东部、天津、河北大部、山东西部、河南北部、辽宁西南部等地较易发生中暑。

其中，北京东南部、天津中部、河北中南部的部分地区易发生中暑，尤其是天津南部的局部地区极易发生中暑。气象专家建议，采取积极有效的防暑降温措施，避免在日光下暴晒，避免高温时段或高温环境中的户外活动。

高考即将来临，专家提醒，华北、黄淮一带本周“炎值”较高，即便达不到35℃的高温线，最高气温也会在33℃附近，燥热的感觉比较明显，考生要注意做好防暑降温的准备。

资料图：5月31日，北京骄阳似火、热浪滚滚，游客顶烈日游览。杜桂 摄 图片来源：视觉中国

高温炙烤，京津冀及周边需防范臭氧污染

每逢夏天，在高温炙烤之下，臭氧污染则会成为破坏城市环境的一大因素。

根据生态环境部此前通报的会商结果，6月中上旬，受持续高温和近地面偏南风输送影响，京津冀大部、山东大部和河南北部部分城市可能出现臭氧轻至中度污染。

具体来看，4日，受冷空气影响，大气扩散条件转好，京津冀及周边区域大部以良至轻度污染为主，首要污染物为臭氧或PM10。到了5~7日，受较高温度和偏南风输送影响，区域大部以良至轻度污染为主，京津冀、山东和河南北部部分城市可能出现中度污染，首要污染物为臭氧或PM10。

据专家介绍，臭氧为主的光化学污染，和人们熟悉的PM2.5相比，臭氧污染对人体的影响有一些不同。PM2.5主要会对人的心脑血管造成影响，而臭氧主要会刺激呼吸道和眼睛，造成哮喘、白内障等疾病。由于主要污染物臭氧并不会对大气能见度造成影响，因此从民众的重视程度上看，光化学污染远远不如PM2.5。

此外，由于臭氧的存在需要高温和紫外线的照射，因此室内臭氧污染将快速分解，专家提醒，对于光化学污染，戴口罩的方式用处不大，防御光化学污染最主要的方式还是尽量避免外出，同时关紧门窗。

图片来源：中央气象台

海南广东等地迎台风考验 海南启动应急响应

未来几天的全国天气中，台风也是主角之一。

根据中央气象台4日下午发布的气象监测，南海热带低压将于4日夜间至5日白天发展为台风（热带风暴级），6日白天登陆或擦过海南岛东部，然后向广东西部一带沿海靠近。该台风将是今年登陆中国的首个台风。

受此影响，4日20时至5日20时，南海中西部海域、西沙群岛和中沙群岛附近海域以及南沙群岛西部海域将有6-7级大风，其中，西沙群岛附近海域风力有8级，阵风可达9-10级。海南、广东、广西东南部等地将有大到暴雨，其中，广东西南部沿海、海南岛东北部等地的部分地区有大暴雨（100-150毫米）。

气象专家提醒，受台风影响，此次华南多地降雨最强时段恰好是在高考期间，考生和家长们要提前做好相应的准备。

针对此次台风，2日，海南省气象局发布台风四级预警。根据《海南省防汛防风抗旱应急预案》有关规定，海南省“三防”总指挥部已经决定从2日18时起启动防汛防风四级应急响应。

另据湛江海事局发布，琼州海峡从4日下半夜起风力将逐渐增加到7—8级，阵风9—10级。海事部门决定，从4日15时起，琼州海峡客滚运输航线全线停航。（完）

责任编辑：张建利