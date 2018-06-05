美媒称中国吸引科学家来华:开办实验室的最佳场所

原标题：美媒称中国吸引科学家来华寻机遇：“开办实验室的最佳场所”

参考消息网6月5日报道 美媒称，中国的科学研究开始逐渐上升，并且正在吸引科学家从美国搬到中国。就连更多的中国出生的科学家也正从国外回归一个充满新的科学机遇的国度。

据美国《华盛顿邮报》网站6月3日报道，像许多有抱负的年轻科学家一样，何塞·帕斯托尔-帕雷贾来到美国，想在事业上更上一层楼。在耶鲁大学，他在尖端实验室工作，与该领域的专家合作，并在享有盛誉的期刊上发表论文。

报道称，然而，美国的吸引力很快就开始逐渐消失。这位西班牙遗传学家费了很大力气才更新了签证，而在去国外旅行一趟回来后，他甚至在纽约的一个机场被扣留了两个小时接受质询。2012年，他做出了一个出人意料的决定，离开他的常青藤学校的研究位置，前往中国。

报道称，经过了几十年美国的统治后，中国的科学研究开始逐渐上升，并且正在吸引何塞·帕斯托尔-帕雷贾这样的科学家从美国搬到中国。就连更多的中国出生的科学家也正从国外回归一个充满新的科学机遇的国度。

报道称，美国每年在科学研究上花费5000亿美元——比任何其他国家都多——但中国已经跃居第二，欧盟排在第三，第四位的日本则远远落在后面。

美国国家科学委员会说，到2018年年底，中国的科研花费就有望超过美国。2016年，中国的年度科学论文数量首次超过美国。

“人们谈论中国科学时的态度发生了巨大变化，”密苏里科技大学的中国科学专家阿兰娜·克罗利科夫斯基说。许多曾经表现出优越感的外国观察家们现在对“中国的政策所取得的成就相当敬畏。”

报道称，科技进步只是中国更大野心的一小部分。中国国家领导人的目标是在30年内成为世界经济超级大国。

与此同时，中国在基础设施上的投入已经超过美国或欧洲，而中产阶级的数量激增——这使得迁居变得更具吸引力。

“越来越多的人都在往这里来，这是肯定的，”帕斯托尔-帕雷贾说：“眼下，中国是世界上开办自己实验室的最佳场所。”

报道称，在特朗普政府治下，许多美国研究人员说，他们的工作已经贬值，并且受到预算削减的威胁，同时更严格的移民政策可能会阻碍国际合作和长期推动美国创新的人才涌入。

责任编辑：张迪