原标题：“性骚扰”对策将制成国际条约？中欧赞成美俄反对

参考消息网6月5日报道 日媒称，据消息人士透露，联合国国际劳工组织（ILO）的委员会2日基本决定，将根据消除职场性骚扰及暴力的国际标准框架制定具有约束力的条约，结合社会规范不同的各国情况，通过制作建议补充条约。

据共同社6月3日报道，揭发性受害“#Me Too”（“我也是”）的运动正在全球各地展开，包括性骚扰在内的骚扰对策将向首次制定国际标准迈进一步。

报道称，5月28日开幕的委员会由各国政府及劳资代表参加，基于ILO汇总的国际标准草案展开了讨论。起初计划率先决定框架，但由于讨论上出现分歧而推迟。

报道表示，ILO计划在截至8日于日内瓦召开的年度大会上通过委员会的报告，随后将继续讨论条约及建议的内容，力争在明年的年度大会上制定条约。据会议消息人士称，在委员会的讨论上，欧盟（EU）各国、中国、中南美及非洲各国等赞成制定条约，美国及俄罗斯等国认为应仅限于建议而加以反对。

报道称，国际标准草案旨在禁止职场上所有形式的暴力及骚扰，骚扰的定义、劳动者及施加者的对象范围，防止措施等也包含在内。

据报道，IOL在2015年的理事会上决定全面展开骚扰对策工作。基于专家会议等多次讨论，2018年3月发表了“必须通过条约等具有约束力的国际标准”的报告。

责任编辑：张迪