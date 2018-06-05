蔡英文如意算盘被打烂 大规模逃跑演练出大事

原标题：蔡英文的如意算盘被打烂，大规模逃跑演练出大事，损失惨重

台湾汉光34号军演实兵演练4日高调启动，却不料首日就坠毁一架F-16战机。在解放军军机军舰常态化绕岛震慑“台独”之时，拒不承认“九二共识”的民进党当局迫切想向台湾民众展现“台军有实力防堵解放军来袭”以及“有能力防范大陆飞弹袭击”。为此次军演造势，台军方专门发布了一个“磅礡短片”，想把今年的汉光军演搞成一场“台独”军力总动员，只可惜宣传片中的豪言壮语第一天就被啪啪打脸。“汉光演习就是给蔡英文壮胆的一场真人秀”，大陆军事专家宋忠平4日对《环球时报》表示，时至今日，台军的军事能力远远落后于解放军，两岸对抗孰优孰劣一目了然。

4 日，台湾一架F-16 战机在汉光军演中坠毁。大图为战机起飞前的影像，小图为被发现的残骸。

花莲基地暂停F-16演训

台军年度最重大演习汉光34号6月4日至8日展开实兵实弹演练。台军扮演红、蓝两军模拟对抗。4日清晨，在空军新竹基地外，有民众目击多批次幻影2000战机待命升空，C-130运输机降落在机场内。

当天模拟军港、机场遭到破坏，军舰紧急出港、战机飞往花莲战力保存。其中西线空军基地的战机飞往花莲佳山基地，进入山洞隐蔽。海军舰艇则在清晨演练接获命令，紧急出港，在海上集结待命。海锋大队的“雄风”导弹发射车也离开驻地驶往试射的掩蔽阵地，并且实施伪装。据台湾TVBS新闻网报道，根据台军设定，“只要敌方夺台失败，就算战胜”。

然而当天下午却传来令人震惊的消息，由空军少校吴彦霆驾驶的一架被认为是台湾空优主力的单座F-16A战机，在飞往基隆附近空域途中，于13时43分在东北部山区上空失联。

此后，媒体对演习的关注完全转移到了对失联战机和飞行员下落的搜寻上。下午4时左右，在五分山登山健行步道，发现100米长滑坡及飞机残骸；下午4时30分，发现失联少校的蓝色肩章；下午6时许，现场已经发现了一些疑似尸体残骸；到晚上7时30分，经过鉴识小组鉴定，证实吴彦霆已殉职。

台空军方面当晚发声明称，吴彦霆战机光点消失前，曾回报塔台“战机进云”。军方分析他没有跳伞，并宣布暂停花莲基地F-16战机演训任务。

一年一度的汉光演习过去也出过一些重大意外。1994年9月汉光11号演习时，海军“成功舰”方阵快炮在台东外海误击金鹰航空公司的里尔-35喷射机，飞行组员4人全部罹难。2007年5月汉光23号演习时，空军F-5F战机坠毁在湖口营区，波及星光部队士官兵，共4死9伤。2016年8月，汉光32号演习时， 一辆 “勇虎”坦克不慎翻入网纱溪，车上5人中3名官兵不幸身亡。

4 日，台湾一架F-16 战机在汉光军演中坠毁。大图为战机起飞前的影像，小图为被发现的残骸。

今年的汉光，当局精心设计

实际上，蔡英文当局为今年汉光军演下的功夫可真不少。6月2日，台陆军司令部在脸书上发布了一部题为《现在就出发》的“磅礡短片”，强调在面对解放军“机舰远海长航训练频繁、威慑进逼台海防线”的压力时，不能掉以轻心，若要吓阻战争，就要靠坚强的战力，唯有从难、从严、从实的训练与操演，才能将“国军”拧成一股“无坚不摧的精锐战力”。

据台湾“中央社”报道，此次为期五天四夜的实弹实兵演练分为4大科目，分别为“海空联合作战”“北部反登陆作战”“南部反登陆作战”及“中部联合反空（机）降作战”。其中中部联合反空（机）降作战部分，是今年演习的重点项目，台军6月7日将在台中清泉岗实施反空降操演，模拟解放军饱和攻击下炸毁清泉岗机场跑道后，如何在最短时间抢修完毕，提供战机起降。蔡英文将亲自校阅，进驻机场的“爱国者”三型导弹车也将随操演科目亮相，展现机动战力。同一时间，台军还将在屏东加禄堂海岸进行联兴操演，模拟解放军登陆后，如何执行陆海空三军的联合防卫作战。

据“中时电子报”报道，今年汉光军演特色还包括首次动员民间营造厂、中华电信等后备能量投入战损复旧，并征用民间无人机等投入演习。

据称，台军这次实弹实兵演练具有5项特点，包括“仿真实战作为”“整合全民动力”“强化后备战力”“指管通信中断备援”及“结合万安演习”。台“国防部”官员表示，仿真实战执行连续24小时昼夜实兵对抗演练，模拟在两岸不对称军力下，台湾该如何找出致胜关键，也因此首度将民间的后备能量纳入汉光演习。

为配合汉光演习，年度“万安41号”防空演习也于6月4日下午率先在台湾北部七县市举行，演练警报传递、发布及人车疏散，民众听到空袭警报时，必须就地疏散，并进行灯火管制，若是不听从警方指挥避难，最高可罚新台币15万元（约合3.2万元人民币）。香港中评社4日称，当天演习时间一到，本来车水马龙的台北市区街道瞬间成了空巷。报道称，在布基纳法索对台“断交”后，两岸关系趋向紧张，解放军军机、军舰绕台频繁，为了加强因应，今年台当局的空袭抢救操演规模也较往年大。

另据台湾《联合晚报》4日报道，汉光演习中的淡水河反突击演练是中枢防卫关键，台军近年以保密为由鲜少开放，但5日淡水河反突击演练却将“有限度公开”，内容是以炮火狙击意图沿河进入台北市中枢地带的敌军。

一位不愿具名的岛内资深媒体人对《环球时报》记者说，蔡英文当局对今年的汉光军演大肆宣传，是因为民进党不断推动“柔性台独”导致岛内舆论判断大陆对台“武统”的可能性升高，蔡当局才想要以台军“盛大军力、雄壮威武”的形象，来鼓舞台湾内部绿营支持者的信心，并令其在年底的选战中继续支持民进党。

说到底，还是逃跑演练

蔡英文的如意算盘很可能已经被演习第一天的意外打得稀烂。《人民日报》海外版港澳台部主任吴亚明4日对《环球时报》记者说，所谓动员民间力量，不过是想把台湾民众绑在“台独”战车上，让他们当替死鬼。很多台湾网民都在讽刺当局，有人说，你若不搞“台独”，你心虚什么？还有人说，你要死自己死，不要拉大家垫背。

军事专家宋忠平4日对《环球时报》表示，从台军公布的演习科目来看，今年的汉光演习还是继续了往年一贯的“跑”“躲”“防斩首”特点，其他很多科目比如“反导”和民用无人机侦察，这都是在作秀，台军的“爱国者”导弹面对解放军的“东风”导弹根本无足轻重，民用无人机想突破电磁干扰更是不可能的。

“演习伊始就制订了逃跑的计划，这说明已经失去了抵抗的勇气，这样的对手根本不值得一打”，宋忠平说，而且这种“跑”和“躲”都是无用的。此前，解放军海军的航母以及其他军舰，空军的轰-6K等战机频繁绕岛演习，其目的就是要让花莲的山洞、苏澳的军港这两个看似安全的后院变得毫无屏障。

“中时电子报”4日称，汉光实兵演习首日，解放军一架“运-9”侦察机自台湾北部通过日本宫古水道，往西太平洋飞行后北返中国大陆。台军发言人陈中吉当晚安慰岛内称，该机没有“绕台”，台军已全程监控，确保演习信号不被大陆侦察机窃取。

宋忠平说，两岸一家亲，兵戎相见并不是最佳的选择，但解放军从未承诺不使用武力，一旦蔡英文等“台独”势力太过嚣张，“武力解放台湾不是不可能的”。▲

责任编辑：张迪