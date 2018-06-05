蔡英文再拿不出解决方案 台高等教育将沦为三流

原标题：台高等教育问题严重，蔡英文再拿不出解决方案，就将沦为三流水平

台湾“教育部”统计显示，现在大专教师50岁以上的比例已经占到一多半。有舆论担心，蔡英文当局再拿不出解决方案，台湾高等教育将沦为三流水平。

据台湾《中国时报》4日报道，台“教育部”公布的“2017学年大专校院专任教师概况”显示，现在岛内大专教师50岁以上者占全体教师比例达54.4%，比2001学年增加36.1%。“教育部”称，年龄分布结构趋于老化，主要是因为师资成长停滞，原有教师年龄日渐增长，但补进年轻教师人数有限。像2001学年大专院校专任教师年龄大多集中在35岁至39岁，2006年递增至40到44岁。据此推估，未来10年将有1.4万名教授退休。另外，少子化对台湾的影响也相当大。受到生源减少的影响，部分高校提前控管教师名额。





教师队伍老化让岛内相当焦虑。台湾“清华大学”校长贺陈弘称，上世纪80年代大量海外人才回台任教，他们现在已到退休年龄，未来10年内可能整批、大量地退下去，但年轻一辈似乎还接不上来。台大代理校长郭大维称，近年全世界一流大学投入更多资源，进步也很快，但当局对顶尖大学的支持度却下降，这样下去有可能岛内再也没有一流大学，台湾将不具竞争力。元智大学校长吴志扬说，“若只拿得出香蕉，就仅能聘到猴子”，教师老化严重冲击台湾高教，但现在台湾大专院校教师薪资只有新加坡或香港的1/3或1/5，甚至还被大陆追上；再不改善，想延揽年轻、优秀人才的难度会越来越高。有媒体提到，蔡英文当局进行的“年金改革”，已造成未来台大65岁退休教授的月退俸低于55岁中小学退休教师，要留下资深的优秀教授更不容易。





与教师队伍老化相伴随的，是岛内越来越多年轻人西进大陆。铭传大学两岸研究中心主任杨开煌称，民进党执政以来，两岸关系持续僵化，台湾年轻人看到“三没有”——没有机会、没有未来、没有资源，“西进”的人也就增多。加上大陆提供资源、资金共享，在学习的同时，又能建立人脉与创业基金。香港中评社4日评论称，如果民进党执政者想通了“两岸关系重于外交关系是台湾生存之道”的道理，并反映在具体行动上，目前被动、前景不明的状况才可能改观。▲

责任编辑：张迪