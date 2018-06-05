王毅同南非外长会谈 欢迎南非参加中国进口博览会

原标题：王毅同南非外长西苏鲁举行会谈

中新社比勒陀利亚6月4日电 （记者 王曦）当地时间6月4日，中国国务委员兼外交部长王毅在比勒陀利亚同南非外长西苏鲁举行会谈。

王毅表示，南非下个月将主办金砖国家领导人会晤，中国9月将主办中非合作论坛峰会。双方要紧紧围绕这两大主场外交，坚定相互支持，密切协调配合，实现战略对接，确保两场重大活动圆满成功，以中南建交20周年为契机，推动中南全面战略伙伴关系再上新的台阶。

王毅表示，中南建交20年来，双边关系保持良好发展势头。中南全面战略伙伴关系的意涵已超出双边范畴，越来越具有全球性影响。当前国际形势发生复杂深刻变化，中南双方应加强战略沟通、增进政治互信，使两国合作更为务实，更有成效、更加惠民。双方要继续在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互理解、相互支持，加强治国理政交流，拓展务实合作，密切人文交流，提升在国际事务中协调合作。中方欢迎南非参加将于11月在上海举行的首届中国国际进口博览会，重视拉马福萨总统提出的“新投资倡议”，愿鼓励中国企业参加南投资大会和就业峰会。

西苏鲁表示，南方高度珍视南中友谊，重视南中全面战略伙伴关系。南非新政府不仅希望巩固双方既有友好关系，还致力于进一步提升南中合作水平。南非热切期待习近平主席结合出席金砖峰会对南非进行国事访问，这将是拉马福萨总统接待的首次国事访问。南方愿与中方密切配合，确保习主席访问圆满成功，取得务实成果，两国元首建立起紧密的工作关系。南方感谢中方大力支持南方担任今年金砖合作主席国，愿与中方加强协作，办好金砖峰会和中非合作论坛北京峰会两场重要活动。南方坚定奉行一个中国原则，愿进一步深化与中方的经贸合作，吸引更多中国游客来南旅游，不断巩固和夯实两国的友好合作关系。（完）

责任编辑：张玉