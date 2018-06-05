今明北京依旧高“炎值”最高38℃ 周六或有雷阵雨

原标题：今明天北京依旧高“炎值”最高38℃ 周六雷阵雨前来降温

中国天气网讯 今天（5日），北京“炎值”将再度提升，最高温可达38℃，且高“炎值”天气明天仍持续，紫外线很强，空气干燥，需注意防暑防晒勤补水，午间请尽量减少外出。7-10日天气转阴，山区多雷阵雨，其中9日还可能出现全市范围的雷阵雨天气，气温将有所回落。

昨天，北京的高温天气华丽登场，开启“烧烤模式”，南郊观象台的最低气温出现在早晨4时57分，为17.3℃。之后随着阳光热力四射，气温回升明显，9时气温为26.8℃，11时30.9℃，午后城区大部地区的气温都突破了35℃高温线。大风蓝色和高温黄色预警“配合”，妥妥的热浪袭人。晚上22时50分，大风蓝色预警信号解除，高温预警仍旧生效。

今天北京的“炎值”将再度提升，且高“炎值”天气还会再持续两天。根据北京市气象台今晨6时发布的最新预报，今天白天晴转多云，北风二级转南风四级左右（阵风六级左右），最高气温38℃；夜间多云间晴，南风三四级转一二级，最低气温25℃。明天多云，最高气温36℃，最低气温25℃。高温黄色预警中，紫外线很强，空气干燥，公众需注意防暑防晒勤补水，午间尽量减少外出。

7-10日，北京天气以阴为主，山区多雷阵雨天气，其中9日还可能出现全市范围的雷阵雨天气，气温有所回落。总之，未来一周，天空阴晴多变幻，热依旧是主旋律，最高气温都在28℃以上，最低气温17-25℃。高考大幕即将拉开，提醒考生及家长注意放松精神，调整心态，沉着应考，预祝考生们取得好成绩。

责任编辑：张玉