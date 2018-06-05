美媒:中国对欧盟一承诺与特朗普做法形成鲜明对比

原标题：美媒称中国承诺改善欧盟企业市场准入与特朗普做法形成鲜明对比
参考消息网6月5日报道 美国彭博社4日报道称，在特朗普升级与欧盟的贸易争端之际，中国向欧盟承诺称将改善对欧盟企业的市场准入，这与特朗普在全球范围内加剧贸易争端的做法形成鲜明对比。
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