津巴布韦举行大规模游行 中国使馆呼吁减少外出

原标题：津巴布韦举行大规模游行 使馆吁减少不必要外出
中新网6月5日电 据中国驻津巴布韦大使馆微信公众号消息，据媒体报道，津执政党民盟和反对党民革运联盟将于6月5日，同时在首都哈拉雷举行大规模游行。中国驻津巴布韦使馆提醒在津华侨华人在5日前后切实提高自我防范意识，减少不必要外出；如确须出行，请及时关注津官方发布的相关信息，避开示威游行区域，并注意人身和财物安全。
图片来源：中国驻津巴布韦大使馆微信公众号。
中国驻津巴布韦使馆提醒在津中资机构做好工作安排，加强安保力量，完善安保措施，避免发生意外。（有效期至6月15日）
如遇紧急情况，请及时拨打中国驻津巴布韦使馆24小时领事保护与服务热线：+263-772128308；哈拉雷急救电话：+263-4-797589/702445；哈拉雷中心警察局值班电话：+263-4-748836 ；外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心电话：+86-10-12308或+86-10-59913991。
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