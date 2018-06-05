江苏南通通州区纪委副书记在家自缢 已排除他杀

原标题：江苏南通警方：南通市通州区纪委副书记张刘华在家中自缢身亡
“无穷的远方、无数的人们，都与我有关。”6月3日，曾在1个多月前讲话中援引鲁迅文章的江苏南通市通州区纪委副书记张刘华在家中自缢身亡。
官方通报之前，6月4日午间，已有网友在南通当地论坛发帖称，“通州区纪委副书记张刘华自缢身亡”。
当日18时许，认证账号“江苏南通市公安局通州区局网络发言人”回应道，2018年6月3日（星期日）16时08分，通州区公安局110接报警称，“张刘华在金沙街道北川门新村家中自缢身亡”。经警方调查，张刘华系通州区纪委副书记，在家中自杀身亡，已排除他杀。
另据人民网报道，4日晚间，记者从南通市通州区公安局证实，通州区纪委副书记张刘华在家中自缢身亡。
官方资料显示，张刘华出生于1975年4月，汉族，江苏通州人，1997年9月参加工作，1997年6月加入中国共产党，中央党校大学学历。他曾任通州区纪委常委、区纪委监察局第五工作室主任等职，之后出任区纪委副书记、监委副主任、区委巡察办主任、区纪委机关党委书记。
今年4月17日，南通市纪委监委网站一篇题为《通州区：召开党风廉政新闻宣传培训会议》的报道提到，通州区纪委副书记、监委副主任、区委巡察办主任张刘华在2018年全区党风廉政新闻宣传培训会议上对所有通讯员的殷切希望和切实要求。“鲁迅先生说：无穷的远方、无数的人们，都与我有关。正如反腐倡廉外宣工作一般，我们应有这样的一种胸怀、一种担当、一种责任，把通州的外宣工作推上一个新的台阶。”
“无穷的远方、无数的人们，都与我有关”一句出自鲁迅《且介亭杂文附集》中的《这也是生活》一文：街灯的光穿窗而入，屋子里显出微明，我大略一看，熟识的墙壁，壁端的棱线，熟识的书堆，堆边的未订的画集，外面的进行着的夜，无穷的远方，无数的人们，都和我有关。我存在着，我在生活，我将生活下去，我开始觉得自己更切实了，我有动作的欲望——但不久我又坠入了睡眠。
2018年官员坠楼事件
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 崔永元范冰冰的纷争 空军都惊动了
- 【 军事 】 我歼20新画面：做桶滚动作模拟驱离外...
- 【 财经 】 中国制造业赶超日本捷径：努力多生孩...
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 崔永元:将与税务部门面谈 范冰冰痛哭
- 【 科技 】 昨晚苹果开发者大会发了啥？看这就够...
- 【 教育 】 00后高考爆款专业选择多 专家:勿跟风
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有