海南气象台发黄色台风预警 台风或5日夜至6日登陆

原标题：海南气象台发布黄色台风预警 台风或5日夜至6日登陆
中新网6月5日电 据中央气象台网站消息，海南省气象局6月5日9时变更台风四级预警为台风三级预警，预计该台风（热带风暴级）中心将以每小时15公里左右的速度向偏北方向移动，于5日夜间到6日白天登陆或擦过本岛东部沿海。
6月4日，受今年第4号台风（热带风暴级）影响，琼州海峡航线于当日15时全线停航防台避风，预计持续到8日。此外，进出岛列车也受台风影响停运。图为海口港客运站码头。中新社记者 骆云飞 摄
海南省气象局6月5日9时变更台风四级预警为台风三级预警：南海热带低压于5日08时加强为今年第4号台风（热带风暴级），今天上午08时中心位于北纬17.3度、东经111.1度，也就是在距离海南省文昌市偏南方向约250公里，中心附近最大风力有8级（18米/秒），中心最低气压为996百帕。预计该台风（热带风暴级）中心将以每小时15公里左右的速度向偏北方向移动，并逐渐向本岛东部一带沿海靠近，将于5日夜间到6日白天登陆或擦过本岛东部沿海，然后向广东西部一带沿海靠近。
防御指南：
1。政府及相关部门按照职责做好防台风应急准备工作；
2。停止室内外大型集会和高空等户外危险作业；
3。相关水域水上作业和过往船舶采取积极的应对措施，加固港口设施，防止船舶走锚、搁浅和碰撞；
4。加固或者拆除易被风吹动的搭建物，人员切勿随意外出，确保老人小孩留在家中最安全的地方，危房人员及时转移。
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