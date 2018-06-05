原标题：今年第4号台风生成 华北黄淮高温局地最高温39℃

中新网6月5日电 据中央气象台网站消息，今晨8时，南海热带低压升级为今年第4号台风，强度为热带风暴级。预计，台风将于6日白天登陆或擦过海南岛东部。北方则以华北、黄淮为代表，热情似火，部分地区最高气温可达37~39℃。

今日，全国南北方天气形成鲜明对峙，北方以华北、黄淮为代表，热情似火，部分地区最高气温可达37~39℃；南方则相对凉爽许多，江南大部以及华南等地有中到大雨，部分地区暴雨或大暴雨，中央气象台今晨发布暴雨黄色预警。

今晨8时，南海热带低压升级为今年第4号台风，强度为热带风暴级。预计，台风将于6日白天登陆或擦过海南岛东部（热带风暴级，20-23米/秒，8-9级），然后向广东西部一带沿海靠近，后期将在雷州半岛附近回旋徘徊。

受南海热带气旋北上和季风爆发共同影响，预计未来五天，华南中东部多发强降雨，海南、广东中部和沿海的部分地区累积雨量可达300毫米，局地并伴有雷暴大风等强对流天气。

今天白天到夜间，海南、广东南部沿海、广西东南部、江西中部、福建西部和北部、浙江东部和南部、云南西部等地有大到暴雨，其中，广东西南部沿海、海南岛西北部、福建西北部、浙江南部等地的部分地区有大暴雨，局地有特大暴雨（200~280毫米）；上述部分地区伴有雷电、短时强降水（30~50毫米，局地60毫米以上）、雷暴大风等强对流天气。

今天白天，京津冀地区、山东北部、河南北部、陕西关中地区将有35℃以上的高温天气，部分地区气温可达37~39℃。明天，上述地区高温天气维持，从7日开始，高温将有所减弱。

责任编辑：张玉