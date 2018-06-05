金涛任中国驻朝武官 张毅军任驻巴西大使馆武官

原标题：金涛出任中国驻朝鲜大使馆武官，张毅军出任驻巴西大使馆武官

中国驻外武官出现调整。

澎湃新闻记者从中国驻朝鲜大使馆官网“使馆各部门”栏目获悉，原任中国驻巴西大使馆武官金涛已经调任中国驻朝鲜大使馆武官。

金涛

公开资料显示，金涛拥有丰富的驻外国防武官经验，副军级军官，少将军衔。原任中国驻朝鲜大使馆武官是杨旭光少将。杨旭光少将此前还曾担任中国驻俄罗斯大使馆武官。

金涛少将的职务调整也引起中国驻外武官队伍联动变化。

张毅军

澎湃新闻记者从中国驻巴西大使馆官网获悉，原任中国驻美国大使馆武官张毅军少将已接替金涛少将出任中国驻巴西大使馆武官。

公开报道显示，张毅军此前多次以驻外使馆国防武官的身份公开亮相，并于2013年出任驻德国大使馆国防武官，随后于2014年晋升少将军衔。

责任编辑：张义凌