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河南洛宁城关镇纪委书记落水身亡 警方已介入调查

河南洛宁城关镇纪委书记落水身亡 警方已介入调查
2018年06月05日 10:16 澎湃新闻
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　　原标题：河南洛宁城关镇纪委书记因落水抢救无效身亡，警方介入调查

　　河南洛宁县委宣传部相关负责人6月4日向澎湃新闻（www.thepaper.cn）证实，该县城关镇纪委书记杨某华当日被发现落水，群众救出后拉到医院经抢救无效死亡。

　　当地网友发给澎湃新闻的视频显示，一中年男子躺在地上一动不动，视频拍摄者说：“看看这是谁家人，在滨河公园落水了，现在才捞上来，谁认识他问问”。网友发布的落水者身份证照片显示，其住洛宁县城关镇林业局家属院，名叫杨某华，1976年生。

　　洛宁县公安局110工作人员告诉澎湃新闻，他们是6月4日早上接到的报警。

　　上述洛宁县委宣传部相关负责人告诉澎湃新闻，视频中男子确系城关镇纪委书记、副科级干部杨某华，杨某华落水后被热心群众救出，拉到医院后经抢救无效死亡，其身份证照片应该是群众想寻找其家属发到网上的。杨某华为何落水，警方已介入调查，还需等警方的结论。

　　洛宁县政府官网资料显示，杨某华为城关镇党委委员、纪委书记，负责纪检监察、党政机关、综治、信访稳定。

责任编辑：张义凌

洛宁城关镇落水
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