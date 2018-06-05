外媒：美国四处挥贸易大棒惹众怒 中方不惧美威胁

原标题：外媒评述：美国四处挥贸易大棒惹众怒

参考消息网6月5日报道 外媒称，特朗普对欧盟、加拿大和墨西哥钢铝产品加征关税的决定激怒了美国盟友，分析家表示，这会挑起全球贸易战。此外，中方也向美国发出明确的警告信号。

盟友齐声批美加征关税

据俄罗斯《独立报》6月4日报道，七国集团（G7）财长和央行行长会议2日结束，六国在会上公开批评美国的保护主义政策。

加拿大财长比尔·莫诺说：“我们感到失望。我们六国都持这一观点，并通报给了美国财长姆努钦。”莫诺认为，美国的行为导致盟友对其信任度降低。一系列观察家也注意到了这一点，讥讽惠斯勒会谈机制为“G6+1”。日本财务大臣麻生太郎也表示，美国加征关税是“极不体面的”做法。

报道称，欧盟和加拿大表现得很坚决，宣布打算反制美国。欧盟准备对美国知名产品征税，这份清单包括哈雷-戴维森摩托车、利维斯牛仔裤和波本威士忌。加拿大外长克里斯蒂娅·弗里兰宣称将采取对等措施，即对美国钢铝征税，另外，橙汁、波本威士忌和其他商品也将被纳入加税之列。

分析家警告，华盛顿征税是在挑起世界贸易大战，将埋葬全球贸易自由化成果。

另据德国《明镜》周刊网站6月3日报道，日本财务大臣麻生太郎在会后表示：“这是罕见的一致反对美国的情况。”德国财长奥拉夫·朔尔茨说，在G7会议上出现这样的意见分歧“不同寻常”，现在应该利用一切机会让美国改变立场。

此外据彭博新闻社网站6月4日报道，美国六个盟友“一致”谴责特朗普对钢铝产品征收关税的决定，发誓将推进报复性措施，除非特朗普让步。

报道称，这是七国集团对一个成员国的罕见指责，这预示着特朗普8日在G7魁北克峰会上与其他六个主要工业化国家的领导人会面将是一个紧张刺激的场合。

法国财长布鲁诺·勒梅尔向美国敞开了谈判大门，但表示主动权掌握在特朗普手中。他说：“我们希望避免贸易战，但一切都已就绪。”

报道称，这场贸易争端引发了G7自成立以来最重大的危机之一。

又据《日本经济新闻》6月4日报道，2日闭幕的G7财长和央行行长会议在贸易政策上出现严重对立，对美批评声音日益高涨，作为G7成员的日本、加拿大以及欧盟国家全都成为特朗普政府“贸易战”的对象，G7陷入“6对1”的分裂状态。美国对盟国也展示强硬态度，将于8日至9日举行的G7峰会也必将出现混乱。

此前顾忌特朗普政府的日本也加大力度批评美国“违反世贸组织规则”，作为主席国的加拿大在声明中严厉谴责特朗普政府，称“美国的关税措施破坏了开放的贸易”，欧盟与加拿大表示将向美国征收巨额报复性关税，法国财长勒梅尔指出：“避免贸易战已经没多少时间了。”

报道称，如果原本致力于拯救经济危机的G7陷入瘫痪，它本身也会成为新的市场不稳定因素。

中方不惧美国制裁威胁

据英国《每日电讯报》网站6月3日报道，中美最新一轮贸易磋商于周末结束，中方向美国发出明确的警告信号。新华通讯社播发的一份声明称：“中美之间达成的成果，都应基于双方相向而行、不打贸易战这一前提。如果美方出台包括加征关税在内的贸易制裁措施，双方谈判达成的所有经贸成果将不会生效。”

另据德国《明镜》周刊网站6月3日报道，中国官方声明还表示，双方在农业、能源等多个领域进行了良好沟通，取得了积极的、具体的进展。

此外据美国《华尔街日报》网站6月3日报道，美国商务部长罗斯参加了周末在北京举行的谈判。此前，中美较低级别官员已进行了几天的会谈。双方围绕如何让中国兑现最近作出的购买更多美国农产品和能源产品的承诺展开讨论。

报道称，在美国一些最亲密的盟友批评特朗普政府实施它们所谓的保护主义贸易政策之际，北京在谈判中采取了强硬立场。

美挑起“贸易战”害人害己

据美国《华尔街日报》网站6月3日报道，面对来自盟友和中国的抵制与警告，特朗普政府并未表现出取消限制性关税的迹象，这使美国处于孤立境地。

报道称，即便相关国家已着手采取报复性措施，也没有迹象显示美国在努力远离贸易战。特朗普2日发“推文”说：“当你每年在贸易上有近8000亿美元的逆差时，你不可能输掉贸易战。多年来美国一直被其他国家所坑骗，现在是时候变得聪明起来了！”

报道称，但美国加征关税的决定给全球金融市场带来动荡，并导致有关可能出现不利经济影响的预测。经济学家警告，报复措施将导致贸易壁垒增加，这可能让成千上万美国人失去工作，甚至让美国走向衰退。商业团体说，在最坏的情况下，失业人数可能达到数百万。

另据美联社6月4日报道，一群顶尖经济学家认为，特朗普提出的减税计划将大大推动今年和明年的美国经济增长。但他们担心，到2020年美国可能进入新的衰退期。

美国全国商业经济协会（NABE）副会长凯文·斯威夫特称，NABE经济学家对2018年美国经济的乐观程度要略低于3个月前的水平。

乐观情绪消退在一定程度上反映出，外界越来越担心特朗普在贸易问题上的强硬立场会影响美国的增长前景。

NABE四分之三的经济学家认为，美国目前的贸易政策将对经济产生负面影响。特朗普上周开始对美国主要贸易伙伴欧盟、加拿大和墨西哥的钢铝产品征收惩罚性关税，他还威胁要对中国产品征收巨额关税，此举可能引发全球贸易战。

此外据法国《费加罗报》网站6月1日报道，欧美针锋相对，贸易战已经开启。欧盟磨刀霍霍准备反击，考虑对美国的等额商品征税，特朗普政府则在准备第三波炮弹打击，瞄准的对象中明确包含欧洲汽车。

欧洲央行试图评估“贸易战”的经济代价，计算认为，双方敌对的头一年开始，世界经济将少增长1个百分点，而美国经济将少增长2.5个百分点。

报道称，在特朗普看来，“贸易战很好打，很容易赢”。但欧洲人反驳称，贸易战只会产生输家。

资料图：特朗普。

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责任编辑：张玉