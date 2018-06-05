坐高铁点外卖更方便 今起新增11个互联网预订站点

原标题：坐高铁点外卖更方便了！今起新增11个互联网预订站点

资料图：去年7月17日，铁路部门推出了动车组列车互联网订餐服务。 图片来源：视觉中国

中新网客户端6月5日电（记者 马学玲）记者从中国铁路总公司获悉，今年6月5日起，铁路部门将进一步增加高铁动车组互联网订餐站点，方便广大旅客。

铁路总公司有关部门负责人介绍，自2017年7月高铁动车组互联网订餐业务开展以来，铁路部门不断协调供餐商家，丰富互联网订餐品种，并从2018年1月18日起，将互联网订餐截止下单和取消时间由原来的2小时调整为1小时，同时推出了互联网特产预订服务，受到旅客好评。

目前，全路共有27个互联网订餐和特产配送站，基本为省会及计划单列市所在地主要高铁客运站。为进一步满足旅客对高铁动车组互联网订餐的需要，全面提升客运服务质量，今年6月5日起，铁路部门将陆续新增沈阳站、天津站、南京站、青岛站、乌鲁木齐站等11个互联网订餐供餐站或特产预订配送站。

新增站点主要是一些动车组密度较大的高铁普速混合车站和部分省会城市或计划单列市主要车站，以及个别客流较大的地市级车站。增加后，全国铁路互联网订餐和特产预订站达到38个。

责任编辑：张玉