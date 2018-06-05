外媒:中国从俄罗斯购买的苏35战机年内将全部交货

原标题：外媒：中国从俄罗斯购买的苏-35战机年内将全部交货

参考消息网6月5日报道 外媒称，据一家俄罗斯国有公司称，中国购买的最后一批俄制苏-35飞机将于今年交付。

据美国《国家利益》网站6月3日援引俄罗斯媒体报道，在5月24日至26日举行的圣彼得堡国际经济论坛期间，国有的俄罗斯技术公司宣布，最后10架苏-35飞机将于2018年交付给中国。

报道称，俄罗斯技术公司是正式与中国政府签署购买战机协议的实体。2015年11月，北京成为首个购买苏-35战机的外国国家。今年4月，北京正式列装苏-35战机。

报道称，苏-35是俄罗斯最先进的喷气式战斗机，通常被称为四代半战斗机。虽然是以苏-27为基础，但苏-35呈现出许多重大改进，包括高机动性和先进的电子设备。俄罗斯国有媒体“今日俄罗斯”电视台报道说，该飞机能够远距离探测、跟踪和打击多个目标，因为该机配备有相控阵雷达，每架飞机配备了30毫米口径的机关炮和12个能够携带8000公斤导弹和炸弹的挂载点。苏-35战机的最高时速为2500公里，最大航程为3400公里（作战半径为1600公里）。

报道称，这种航程和苏-35的大燃油容量或许对中国尤为重要。

资料图片：中国空军苏-35战机编队训练。新华社发

责任编辑：张玉