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王征少将任海军党委常委 之前在北部战区空军任职

王征少将任海军党委常委 之前在北部战区空军任职
2018年06月05日 11:36 澎湃新闻
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　　原标题：跨军种调任：王征少将出任海军党委常委

　　在本轮军方人事调整中，再度出现一例跨军种调任的例子。

　　澎湃新闻记者从权威渠道获悉，原任北部战区空军政治工作部主任的王征少将已跨军种调任海军党委常委。

　　公开报道显示，王征曾任空军政治部宣传部部长，2012年出任空军装备研究院政委，后调任济南军区空军政治部主任。

　　本轮军改启动之后，王征先后担任了济南军区空军善后办政委、北部战区空军政治工作部主任等职。

　　在近期出现的解放军人事调整中，已出现多例跨军种变动案例。

　　例如，原任海军副政委兼政治工作部主任的陈学斌中将已跨军种调任空军副政委；原任第74集团军政治工作部主任的刘本成少将已经调任海军政治工作部副主任。

责任编辑：张玉

王征军种少将
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