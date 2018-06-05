厅官降科员后获十万研究经费 组织挽救争取再入党

原标题：这名厅官降为科员后获十万研究经费，组织挽救后争取再次入党

如何变“有错干部”为“有为干部”是党员干部教育管理领域的一个重要课题，湖北省纪检部门对此有不少有价值的经验。

近日，最新一期出版的中纪委机关刊《中国纪检监察》杂志就刊登了署名为“鄂纪研”的文章《湖北省加强受处分党员干部教育管理工作——变“有错干部”为“有为干部”》。

杨郧生

文章提到了一个案例：（湖北）十堰市人大常委会一名副主任因违反廉洁纪律受到开除党籍、行政撤职处分降为科员后，发挥专业特长，组织撰写了《汉水流域民俗文化研究》和《明代汉江文化史》两部专著。

在湖北省纪委回访时，这名被降为科员的干部激动地说：“虽然现在我不是党员，但仍时刻以党员标准要求自己，4年后我将再次向组织提交入党申请。”

澎湃新闻记者查询发现，这名从“有错干部”变为为“有为干部”的“前厅官”名叫杨郧生，因违纪被处理已有3年的时间了，《中国纪检监察》杂志此前还曾将其当做典型案例进行剖析。

据《中国纪检监察》杂志2016第22期刊文介绍，杨郧生曾经担任十堰市人大常委会副主任，2015年4月，因严重违纪，被湖北省纪委立案调查。接受调查期间，杨郧生坦白交代问题，退缴全部违纪所得，知错悔过态度较好，当年7月，被开除党籍，行政职务降为科员，到相关单位从事研究工作。

受处分后的杨郧生，能够正确认识错误、正确对待处分，努力做力所能及的工作。湖北省纪委在进行帮扶教育回访时，发现他对汉水流域民俗文化和明代汉江文化史研究有一定专长，但违纪案件发生后，研究工作因经费短缺陷入停滞，即请十堰市纪委协调，由市财政拨付专款10万元，交杨郧生帮扶教育单位十堰市人大办公室进行管理，支持其开展研究。

文章透露，“当杨郧生得知十堰市财政拨付10万元专款，用于支持自己的研究工作时，他几乎不敢相信这是真的。”文章还提到，目前，杨郧生的专著《汉水流域民俗文化研究》和《明代汉江文化史》文稿已经完成，年（2016年）内即可出版。

澎湃新闻记者目前尚未在网络销售平台上找到杨郧生的专著《汉水流域民俗文化研究》和《明代汉江文化史》。

公开简历显示，杨郧生出生于1956年11月，湖北保康人。杨郧生仕途起步于湖北十堰，曾任十堰市委组织部副部长，后出任郧阳师范高等专科学校党委书记，2014年1月当选十堰市人大常委会副主任。

2015年4月19日，据中央纪委监察部网站消息，湖北省十堰市人大常委会副主任杨郧生因涉嫌严重违纪，接受组织调查。2015年5月28日，湖北省第十二届人民代表大会常务委员会第十五次会议通过，免去杨郧生的湖北省第十二届人民代表大会法制委员会委员职务。

虽然仕途因为贪腐问题折戟，但作为一名曾经的学者型官员，杨郧生的著作《学林影录》《郧阳民俗文化》等多部研究湖北十堰地区文化的书籍还是可以在多个网上书城找到。

其中，《学林影录》一书记载了杨郧生不少求学、工作过程中的经历。这本2014年出版的书籍在“作者简介”里透露，“杨郧生是湖北保康人，哲学硕士、社科研究员、中国作家协会会员。1971年12月参加工作，当过知青、技工、教师和公务员。现任郧阳师范高等专科学校党委书记、十堰市作家协会主席。”

该书还透露，杨郧生“2003年开始在北京大学社会学系深造，曾师从费孝通先生。2005年赴欧洲考察学习社会管理，2008年至今在北京大学国学院学习中国传统文化。发表小说、散文和纪实文学作品近百万字，主要代表作品有党建理论专著《党内民主机制论纲》，地方文化研究专著《郧阳民俗文化》，长篇报告文学《梦萦故乡那条河》，游记散文集《藏地大回环》等”。

此外，根据中国知网提供的检索信息显示，《郧阳师范高等专科学校学报》 2011年还曾刊发论文《人文情怀 文化观照——评杨郧生的散文创作》。这篇论文透露，杨郧生的著作还包括散文集《锦绣南旧州》《<乐闲堂>小记》等。

责任编辑：张玉