原标题：欧盟向WTO起诉中国“技术转让”措施 商务部回应
参考消息网6月5日报道 法媒称，中国对欧盟决定就知识产权问题向世贸组织提出起诉表示遗憾。
据法新社6月4日报道，欧盟1日向世贸组织提出起诉，妄指北京“不公平地要求外国公司将技术转交给中国公司，以便获准在中国做生意”。
中国商务部在3日晚发表的一份声明中说：“中方对欧方提出起诉表示遗憾，将根据世贸组织争端解决程序进行妥善处理。”
声明说：“中国政府一向高度重视知识产权保护，采取了众多强有力的措施保护国内外知识产权权利人的合法权益。”
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