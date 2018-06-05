英媒：美国“锈带”地区就业流失不赖中国

原标题：英媒文章：美国“锈带”地区就业流失不赖中国

参考消息网6月5日报道 英国《卫报》网站6月3日刊发题为《美国“锈带”出现就业机会是谎言——中国产品助长美国消费》的文章称，那些被去工业化夺去一切的社区欢迎任何复兴的希望，但被告知的是谎言。特朗普的“美国优先”是一种保护主义影响下的政治情绪，他相信其硬汉立场将在帮助他胜选的“锈带”各州取得成功。

文章称，特朗普的战略是软弱而不是力量的表现。通常诉诸保护主义是出于两个动机：在处于上升势头时协助发展进程，在相对衰落时放慢下降速度。在美国的例子中，动机肯定是后者。

文章称，保护主义的倾向从来没有真正消失。保护主义在20世纪80年代再度浮出水面，因为当时人们对日本构成的威胁感到恐慌。特朗普式的炮轰背后，是对美国霸权受到中国过去40年快速经济转型影响的根深蒂固的担忧。

文章认为，甚至在特朗普到来前，贸易壁垒就悄然上升，金融危机以来出台了7000项保护主义措施。与此同时，运输成本上升和9·11事件引发的安全担忧使企业不那么热衷于长期供应链。因而出现了将生产本地化而不是全球化的趋势。与此相一致的是一种政治情绪，这种情绪把国家行动置于多边合作之上。特朗普的“美国优先”只是这种新情绪的一种表现，他相信其硬汉立场将在2016年帮助他胜选的“锈带”各州取得成功。

文章称，美国之所以出现如此大的贸易逆差，主要原因在于，全球经济的开放使美国公司得以把生产外包到更便宜的地方，这就是“锈带”已经被挖空的原因。

文章称，来自中国的低成本进口导致通货膨胀水平下降，这进而意味着利率将低于原本应有的水平。美国家庭可以用廉价信贷购买廉价的中国进口商品。美国消费的产品比生产出来的还多，花费也比它储蓄的多。恰恰是中国通过投资于美国企业、房地产和国债，为美国的消费习惯提供了资金。

文章称，特朗普已经决定，犹豫不决的时间已经结束，尽管他的解决方案似乎有点离奇。减税将鼓励消费者支出，而关税将提高国内生产成本。通胀上升将意味着美联储将采取更快速的紧缩政策，而这将使经济增长放缓。衰退必定会减小贸易逆差。

文章称，那些被去工业化夺去一切的社区欢迎任何复兴的希望，但被告知的是谎言。30多年前，布鲁斯·斯普林斯廷唱道：“他们正在关闭铁路沿线的纺织厂……工头说这些工作也没有了，而且一去不返。”很遗憾，他是对的。

责任编辑：张玉