原标题：菲学者文章：美国和印度对“印太秩序”存分歧

参考消息网6月5日报道 香港亚洲时报网站6月2日刊登菲律宾德拉萨列大学学者理查德·贾瓦德·海达里安题为《香格里拉对话会上对新的印度洋-太平洋秩序的两种观点》的文章称，今年的香格里拉对话会标志着“印度洋-太平洋战区”的概念正式成形，相应也标志着印度成为该地区安全架构的一个新支柱。但美国把矛头对准中国，而印度则主张建立自由、开放、包容的印度洋-太平洋地区。

文章称，印度总理纳伦德拉·莫迪今年早些时候曾在一次高调的地区之行中访问印度尼西亚和马来西亚。他在今年的香格里拉对话会上发表了主旨演讲。

文章称，他强调了印度的战略独立性，以及印度将继续忠于不结盟传统这一点。他以这种方式把印度展现为一个全球支点国家，这个国家游刃有余地回避着可能会发生问题的脆弱地带，在超级大国之间加剧的竞争中穿行。

至关重要的是，他多次强调必须建立“自由开放”和“基于规则”的国际秩序。因此，莫迪含蓄地批评了美国的贸易保护主义做法。

莫迪宣称：“解决办法不可能在防护墙后面找到，而是在接纳改变的过程中找到。我们寻求的对所有人而言都公平的竞技场。”这番表态将印度呈现为全球开明秩序的提倡者。

莫迪说：“我们必须对抗那些令我们陷于孤立的力量。”

他说：“印度主张建立自由、开放、包容的印度洋-太平洋地区，该地区将我们所有人都置于对进步与繁荣的共同追求中。它包括这一地理区域内的所有国家，以及这一区域外的其他有利害关系的国家。”

文章指出，莫迪谨慎地保持着印度的“等距离外交”战略姿态，他盛赞了引导新德里与北京关系的“成熟与智慧”，赞美了与华盛顿关系的“非凡广度”，并指出与莫斯科关系的“特殊和优厚”。

文章称，在澳大利亚总理马尔科姆·特恩布尔去年发表的主旨讲话的基础上，莫迪强调说，包括东南亚国家联盟在内的中等力量作为新的印度洋-太平洋秩序的关键发挥着核心作用。

文章称，与之形成鲜明对比的是，美国国防部长詹姆斯·马蒂斯在演讲中的论调更加尖锐。他的措辞把探讨重点放在南海争端上，他重申美国在亚洲维持基于规则的秩序过程中扮演着核心地位。就在他发表这番讲话的几天前，美国将美军“太平洋司令部”更名为“印度洋-太平洋司令部”，以示对印度在该地区日益增强的安全作用的认可。

文章指出，莫迪从更抽象的角度探讨了海上安全问题，强调印度在帮助地区国家应对恐怖主义和海盗等非传统安全问题上发挥着越来越重要的作用。莫迪寻求在印度洋-太平洋地区建立一种“后美国”秩序，中等力量在其中扮演核心角色。

责任编辑：张玉