台失事战机飞行员死亡 20年同款机8架失联或坠毁

原标题：台湾失事战机飞行员死亡 20年间同款战机8架失联或坠毁

中新社台北6月5日电 台湾军方一架F-16单座战机（机号6685号）4日下午在新北市瑞芳五分山区坠毁。台军方已确认飞行员吴彦霆死亡。

综合中央社、联合新闻网等台湾媒体报道，台湾方面经陆空搜寻，找到部分遗体及大量飞机残骸，于4日晚间确认吴彦霆死亡。搜寻单位表示，5日仍将持续搜山，调查事故原因。

另据台湾媒体统计，F-16战机于1997年4月起陆续在台空军服役，自1998年发生第一次事故起，目前已有8架F-16战机失联或坠毁，造成8名飞行员失踪或死亡。此次事故中死亡的吴彦霆，曾于2013年遭遇过一次F-16坠毁事故，当时他驾驶的F-16（机号6622号）战机因机械故障坠海，吴跳伞逃生获救。

台军方同于1997年起服役的幻影2000战机，此前共有6次失事纪录，其中5架战机失事或坠毁、一架战机修复，造成4名飞行员失踪或死亡。最近一次事故发生在2017年11月，机号为2040号的幻影2000战机在台湾北部海域失联，飞行员何子雨失踪。

另外，台军方F-5系列战机、IDF双座战机、S70C反潜直升机（海军）等20年来也曾先后发生过失联或坠机事件，造成多名飞行员死亡。（完）

责任编辑：张玉