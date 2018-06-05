原标题：台积电完成董事全面改选 张忠谋正式退休
中新网6月5日电 据台湾“中央社”报道，晶圆代工厂台积电股东常会今日完成董事全面改选，除董事长张忠谋外，其余4名董事与5名独立董事皆顺利连任，张忠谋将正式退休，卸下董事长职务。
台积电股东常会5日完成董事全面改选，董事长张忠谋最后一次主持台积电股东会，将正式退休。图片来源：台湾联合新闻网。
台积电5日召开股东常会，完成董事全面改选，结果如规划，由副董事长曾繁城、台湾“发展委员会主任委员”陈美伶与两位总经理暨共同执行长刘德音、魏哲家顺利连任董事。
宏碁创办人施振荣、邦菲（Sir Peter L。 Bonfield）、延吉布斯（Thomas J。 Engibous）、陈国慈、史宾林特（Michael R。 Splinter）等5人也顺利连任台积电独立董事。
张忠谋将自台积电裸退，据规划，刘德音将接任董事长，魏哲家担任总裁，台积电将进入双首长平行领导时代。
台积电股东常会为此通过修订公司章程，将“执行长”的中文职称修改为“总裁”，总裁将对董事会负责。
台积电股东会同时承认去年度财报，每股纯益新台币13.23元，并决议每股配发8元现金股息，平历史最高纪录。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 崔永元范冰冰的纷争 空军都惊动了
- 【 军事 】 美国今年曾考虑派航母通过台湾海峡
- 【 财经 】 中国制造业赶超日本捷径：努力多生孩...
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 崔永元:将与税务部门面谈 范冰冰痛哭
- 【 科技 】 昨晚苹果开发者大会发了啥？看这就够...
- 【 教育 】 00后高考爆款专业选择多 专家:勿跟风
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有