原标题：台积电完成董事全面改选 张忠谋正式退休

中新网6月5日电 据台湾“中央社”报道，晶圆代工厂台积电股东常会今日完成董事全面改选，除董事长张忠谋外，其余4名董事与5名独立董事皆顺利连任，张忠谋将正式退休，卸下董事长职务。

台积电股东常会5日完成董事全面改选，董事长张忠谋最后一次主持台积电股东会，将正式退休。图片来源：台湾联合新闻网。

台积电5日召开股东常会，完成董事全面改选，结果如规划，由副董事长曾繁城、台湾“发展委员会主任委员”陈美伶与两位总经理暨共同执行长刘德音、魏哲家顺利连任董事。

宏碁创办人施振荣、邦菲（Sir Peter L。 Bonfield）、延吉布斯（Thomas J。 Engibous）、陈国慈、史宾林特（Michael R。 Splinter）等5人也顺利连任台积电独立董事。

张忠谋将自台积电裸退，据规划，刘德音将接任董事长，魏哲家担任总裁，台积电将进入双首长平行领导时代。

台积电股东常会为此通过修订公司章程，将“执行长”的中文职称修改为“总裁”，总裁将对董事会负责。

台积电股东会同时承认去年度财报，每股纯益新台币13.23元，并决议每股配发8元现金股息，平历史最高纪录。

责任编辑：张岩