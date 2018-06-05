七部门加强网约车监管：约谈后拒不改正的下架APP

原标题：交通运输部等七部门：加强网约车监管 拒不改正下架APP
来源：央视新闻客户端
近日，交通运输部、中央网信办、工业和信息化部、公安部、中国人民银行等七部门联合印发《关于加强网络预约出租汽车行业事中事后联合监管有关工作的通知》，明确加强网约车的联合监管。
《通知》要求，各级交通运输、网信、通信、公安、人民银行、税务、工商和市场监管等部门要建立网约车行业联合监管机制。针对未取得网约车经营许可从事网约车经营、线上线下车辆人员不一致、信息泄露、不依法纳税、不正当竞争、非法经营资金支付结算等违法违规行为，各相关管理部门可开展联合约谈。
约谈后仍拒不改正的，相关管理部门可根据网约车平台公司违法行为严重程度，按照《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国电信条例》、《互联网信息服务管理办法》、《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》、《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》等有关法规规定，对网约车平台公司相应采取暂停发布、下架移动互联网应用程序（APP）、停止互联网服务、6个月内停止联网或停机整顿等处置措施。
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