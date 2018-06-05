河南洛宁警方：城关镇纪委书记溺亡 不构成刑事案

原标题：河南洛宁警方通报：城关镇纪委书记溺水身亡不构成刑事案件
河南省洛宁县城关镇纪委书记杨某华溺水身亡，6月5日，洛宁县公安局通报称，经公安机关现场勘查和走访调查，不构成刑事案件。
据澎湃新闻（www.thepaper.cn）此前报道，网友发给澎湃新闻的视频显示，一中年男子躺在地上一动不动，视频拍摄者说：看看这是谁家人，在滨河公园落水了，现在才捞上来，谁认识他问问”。网友提供的杨某华的身份证照片显示，杨某华42岁。
洛宁县公安局110工作人员告诉澎湃新闻，他们是6月4日早上接到的报警。洛宁县委宣传部相关负责人告诉澎湃新闻，视频中男子确系城关镇纪委书记、副科级干部杨某华，杨某华落水后被热心群众救出，拉到医院后经抢救无效死亡，其身份证照片应该是群众想寻找其家属发到网上的。警方已介入调查，杨某华系落水还是跳河，自杀还是他杀等，还需等结论。
据洛宁县政府官网介绍，杨某华为城关镇党委委员、纪委书记，负责纪检监察、党政机关、综治、信访稳定。
6月5日，洛宁县公安局官方微信公众号“洛宁公安”发布情况通报称，6月4日10时40分许，洛宁县长虹大桥滨河公园附近一男子溺水，后经医院抢救无效死亡。经查，死者杨某华系城关镇纪委书记，“经公安机关现场勘查和走访调查，不构成刑事案件”。
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