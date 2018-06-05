原标题：中央新组建委员会办事机构领导陆续亮相

近期，多位中央新组建委员会办事机构的领导人员陆续亮相，胡泽君是最新一例。

5月30日至6月1日，审计署党组召开2018年第二季度中心组学习（扩大）会，中央审计委员会办公室主任、审计署党组书记、审计长胡泽君主持会议并作中心发言。根据审计署网站信息显示，审计署党组书记、审计长胡泽君兼任中央审计委员会办公室主任。

根据今年3月中共中央印发的《深化党和国家机构改革方案》明确，组建中央全面依法治国委员会、中央审计委员会，中央全面深化改革领导小组、中央网络安全和信息化领导小组、中央财经领导小组、中央外事工作领导小组改为委员会。

其中，据官方资料透露，十九届中央委员，现任司法部部长、党组副书记傅政华已担任中央全面依法治国委员会办公室副主任一职。

新组建成立的中央全面依法治国委员会是党中央决策议事协调机构，中央全面依法治国委员会办公室设在司法部。

近期，官方报道还先后披露了韩文秀、廖岷履新中央财经委员会办公室副主任的消息。

中央外事工作委员会方面，中共中央政治局委员杨洁篪已出任中央外事工作委员会办公室主任。

改革前，杨洁篪曾担任中央外事工作领导小组办公室主任。改革后，中央外事工作领导小组更名为中央外事工作委员会，办公室主任继续由杨洁篪担任。

责任编辑：余鹏飞