原标题：时隔6个月国航将重启北京至平壤航线，每周三班

时隔6个月，中国国际航空将重启北京至平壤航线。

据韩联社6月5日援引中国航空业界消息称，中国国航6月6日起执飞从北京飞往平壤的CA121班机，每周三个班次。

澎湃新闻（www.thepaper.cn）通过线上订票网站查询获悉，中国国航CA121航班将于每周一、周三、周五的13时25分从首都国际机场T3航站楼出发，计划于16时20分抵达平壤顺安机场T2。并将于同日执飞CA122航班于17时20分从平壤返回。

2017年11月，中国国航曾因经营不理想，决定暂停北京至平壤航线的运营。

另据韩联社同日援引消息人士报道称，平壤至上海浦东的航线已于5月31日正式复航，由朝鲜高丽航空公司执飞，每周四、周日从平壤起飞。

报道援引飞机航班信息查询网站Flightrader24提供的航班信息称，平壤时间5月31日21时40分，朝鲜高丽航空JS157号航班从平壤机场起飞，并于当地时间31日23时30分抵达浦东机场。返航班机JS158号航班于次日凌晨12时30分从浦东机场出发并于当地时间3时20分飞抵平壤。

今年3月和5月，中国国家主席习近平与朝鲜国务委员会委员长金正恩两度会晤。据环球网援引英国路透社5月10日报道称，“在中朝外交关系显著提升的背景下，朝鲜高丽航空公司计划在平壤和中国西南城市成都间开通包机。”报道称，如果能够得到中国航空监管部门批准，这趟飞往中国西部地区最大城市之一的航班将最早可能在今年6月下旬开通。

责任编辑：余鹏飞