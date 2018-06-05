上海工商局点名携程:旅游项目不规范使用中国地图

原标题：携程在旅游项目中不规范使用中国地图，被上海市工商局点名

6月5日，上海市工商局发布互联网广告风险警示，三年，互联网广告违法增三成，旅游类网站、平台、APP违法广告高发，携程网被点名。

上海工商和市场监管部门正在开展互联网广告专项整治，2018年以来已查处违法互联网广告957件，罚没款1537万元。围绕互联网广告违法问题，上海市工商局将进一步加大整治力度，对违法情况严重的网站和平台严格执法，及时向社会公布典型违法案例和违法表现，结合“双随机”检查工作帮助企业纠正自媒体广告违法情况。

互联网广告违法3年增3成

随着互联网广告的迅速应用和发展，其也日益成为广告监督管理的重要领域。

上海市工商局统计显示，上海广告案件中互联网广告的占比，自2015年的50%逐年上升至2017年的80%。2017年全市共查处互联网广告案件4384件，罚没款9029万元，同比分别增长146%和95%。

2018年以来，上海共收到互联网广告类举报4451件，其中举报广告涉嫌虚假和违法使用绝对化用语的约占40%；上海市广告监测中心共监测互联网广告60余万条，监测违法率0.34%。

综合监管执法和社会监督情况判断，互联网广告领域的违法情况仍较为突出，部分网站平台审核不严，违法广告高发；许多企业守法意识不强、自律能力不足，利用网络自媒体发布的广告，违法风险较高。为此，市工商局针对互联网广告提出以下风险警示。

携程网不规范使用中国地图

上海市工商局称，旅游类网站、平台、APP违法广告高发。

上海市广告监测中心的监测数据显示，今年1-4月携程网的广告监测违法率0.45%，高于网络媒体平均违法率约25%，其中严重违法数占网络媒体严重违法总量的46%，主要违法表现包括旅游项目中宣传境外博彩内容、不规范表述港澳台地区、不规范使用中国地图、违法使用绝对化用语等。如拉斯维加斯旅游广告中宣称“去赌场试试手气”、“体验世界赌城各种极尽奢华的酒店赌场”，违反《广告法》和《旅游法》的规定。

微信公众号等广告违法态势上升

电商平台违法广告集中在保健食品、化妆品、普通食品等行业，主要表现为违法使用疾病治疗、预防功能描述，使用与药品相混淆的广告内容。

其中以“国美在线”为典型，其1-4月广告监测违法率0.43%，严重违法数占网络媒体严重违法总数的23%。如“纽持健COQ10护心辅酶Q10”普通食品广告中宣传“提高人体免疫力、增强抗氧化、延缓衰老”等的保健功能，宣传“治疗”、“适应证还有：高血压、防止老年性视网膜黄斑变形、老年痴呆、耳鸣症、糖尿病”、“抗肿瘤”等疾病防治功能，严重违反《广告法》的规定。

微信公众号等企业自媒体的广告违法态势上升，2018年以来，针对微信公众号“功能介绍”中使用绝对化用语的举报量明显增加。含有商业性目的的微信公众号推送内容，包括“功能介绍”栏目中的内容，属于企业通过自媒体自行发布商业广告的行为。广大企业通过设立微信公众号等自媒体，展示企业形象、提升品牌效应、促进商品服务销售的同时，应当确保其中内容符合《广告法》的等相关法律规定。

责任编辑：余鹏飞