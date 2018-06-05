四川达州商贸城为何烧了近三天 消防回应

原标题：达州失火商贸城7年前曾发生过火灾，消防回应为何烧了近三天

6月5日，商贸城顶部仍有少量白烟冒出。本文图片除署名外，均由澎湃新闻记者 王鑫 图

四川达州好一新商贸城被一场燃烧了两天多的火烧“没了”。

6月1日17时55分许，位于达州市通川区塔石路的好一新商贸城负一楼库房发生火情。截至3日14时，公安消防部队已先后六批次调集重庆、成都、自贡、泸州等地1057名官兵、219辆消防车等人员和物资投入救援工作。4日11时，经消防官兵全力扑救，商贸城明火已扑灭。目前，消防官兵正在对火灾现场进行残火搜寻清理。

6月5日，消防官兵对火灾现场进行残火搜寻清理。

5日下午，达州市公安局通川区分局通报，经现场勘查、查看监控等工作，现有证据已排除人为放火等故意犯罪。当日，该局以涉嫌失火罪对好一新集团冷藏部负责人彭某、香蕉批发经营业主朱某某实施刑事拘留。

澎湃新闻（www.thepaper.cn）注意到，2011年7月底，该商贸城4楼209号饰品仓库业主官某某在库房内使用明火引发火灾，造成40余间库房不同程度受损。

6月5日，消防官兵对火灾现场进行残火搜寻清理。

现场：商贸城上方仍有白烟冒出

5日上午10时，澎湃新闻记者在火灾现场看到，好一新商贸城的西侧外窗已被烧得只剩框架，外墙上的广告还保留着原貌，有少量白烟从商贸城顶部冒出。来自达州、绵阳、南充等地的消防官兵正在进行残火搜寻清理。

现场仍设有警戒线，除指挥人员和救援人员外，不准其他人员进出。

起火的好一新商贸城共有6层，其中地下1层、主体为“回”字型的钢混结构，中庭上方为钢屋架玻璃钢棚。其中，地下层有4000余平冻库、1万余平带卷帘门的小商品门市，存放有大量衣服、棉絮、电器等货物，地上1至3层为服装、小商品、日用百货和家电商场，4层为库房，5层为KTV歌厅。

好一新商贸城综合平面示意图（一层）。

据达州市公安消防支队工作人员介绍，由于起火位置位于地下冷冻库，聚氨酯泡沫燃烧，难以寻找火点，烟气扩散快、温度高、毒性大，导致火势向毗邻小仓库和门市蔓延。门市货物成垛堆放，在高温状态易导致阴燃。消防官兵佩戴空气呼吸器深入负一层内攻，对门市进行逐一破拆、清理、灭火。

这场大火为何烧了近三天？该工作人员解释称，在燃烧产生的大量高温、有毒烟气情况下，消防官兵每20分钟须撤出轮换。加上火灾荷载量大和高温烟气导致着火部位反复复燃，给灭火工作带来极大困难。

6月2日22时许，明火基本扑灭。但仅过了一个小时，高温烟气导致货物再次燃烧，外墙部分楼板被烧穿，火势呈跳跃式发展，二层、五层出现多处火点，逐步形成立体燃烧态势，1楼楼板因长时间高温炙烤，局部出现坍塌。为避免出现次生灾害，指挥部调整灭火方案，在内部开展地毯式灭火的消防官兵有序撤出，设置水枪阵地实施外攻。

此后，消防官兵使用高喷车、举高车、车载水炮等消防装备对商贸城进行合围，阻止火势向毗邻建筑蔓延，将其控制在可控区域内。

4日6时，前线指挥部组织参战官兵内攻，内攻主要沿楼梯开展，建筑结构专家随同内攻队员一并进入。消防官兵按作战分工在相应楼层内开展破拆和灭火，沿通道逐一清除火点。11时，明火扑灭。目前，救援仍处于残火搜寻清理阶段。

救援现场。图片来源：四川省公安消防总队

商户：每人领到3000元生活费，已登记受损情况

澎湃新闻了解到，好一新商贸城是四川好一新集团有限公司 （以下简称好一新集团）下属实体市场。

好一新集团官网资料显示，好一新商贸城于2007年9月开市营运，占地52.25亩，建筑面积9.3万㎡，营商面积8万㎡，是秦巴地区服装百货小商品一级批发总站，有“秦巴义乌”之称，荣获“中国名牌市场”和国家工商总局授予的“全国诚信示范市场”等荣誉称号。现已入驻男女童装、针织内衣、鞋靴箱包、日用百货、大小家电、灯具灯饰、床上用品、窗帘布艺等商家1200多户，入驻物流企业30多家。年交易额65亿元，为社会提供1万个就业岗位。

通川区政府2016年政府工作报告提到，在当年的工作安排中，要“鼓励支持沃尔玛、摩尔百货、好一新商贸城等骨干企业延伸扩展经营，大力推动传统商业转型升级。”

去年，通川区政府也将“推动罗浮广场、好一新商贸城等开展线下线上、连锁经营，建立统一结算等现代企业管理制度”写进政府工作报告。

救援现场。图片来源：四川省公安消防总队

50岁的刘家辉从事服装批发零售生意已有多年。他在商贸城一楼北侧有三个相连的门市，其中一个门市是他在2008年花费10万元购买，另外两个门市为长租，合同五年一签。按照合同约定，他的这两个门市将分别于今年6月30日和8月31日到期。

商贸城起火时，刘家辉正坐在门市里看电视。“（商贸城）6点关门，5点40（分）就有人走了，我也准备关了。”刘家辉回忆，他听到外面有人在喊“糟了糟了”，以为外面发生了车祸，跑出去一看才得知商贸城起火了。

“估计烧得精光。”刘家辉告诉澎湃新闻，他的门市存放有好几十万元的货物，基本所有的家当都在里面。他和其他商户想回去拿点现金和账本，但被阻止。

救援现场。图片来源：四川省公安消防总队

据达州市通川区人民政府新闻办公室通报，此次火灾造成1名男子死亡，1名消防战士轻伤送医接受治疗后返回救援现场。

这一场大火，让刘家辉损失惨重。“有些买了保险的，我没买。”刘家辉说，商贸城让各个商户登记受损情况，暂时未让他们提供进货单等证明，“还没说咋赔，就给我们每人发了3000块钱的生活费，估计是商贸城发的。”

从事针织品批发生意的刘明月在商贸城有100多平方米的门市，前几天他刚进了一批货，保守估计，这场火灾给他带来三四十万元的损失。和刘家辉一样，他也只能等待下一步通知。

消防官兵在现场休息。

警方：已排除人为放火等故意犯罪

5日下午，达州市公安局通川区分局官微@平安通川 通报称，经现场勘查、查看监控等工作，现有证据已排除人为放火等故意犯罪。当日，该局以涉嫌失火罪，对男子彭某（45岁，通川区人，好一新集团冷藏部负责人）、男子朱某某（40岁，岳池县人，香蕉批发经营业主）实施刑事拘留。目前，起火原因正在进一步调查中。

此外，通川警方还对两名在互联网上发布不当言论的两名男子分别作出行政拘留7日、3日的处罚。

澎湃新闻了解到，这并不是好一新商贸城第一次发生火灾。

据新华社报道，2011年7月31日下午，好一新商贸城4楼仓库发生火灾，达州公安消防支队出动22台消防车及150余名指战员赶赴现场参与扑救工作，下午6时四川省消防总队又从邻近的广安、南充增派8台消防车赶赴现场增援。8月1日凌晨，火被扑灭。此次火灾未造成人员伤亡。

后查明，此次火灾系商贸城北区4楼209号饰品仓库业主官某某在库房内使用明火，不慎引发火灾。

通川区委宣传部工作人员表示，此次火灾的相关情况，已通过该部官方微博@达州之心通川 和微信公众号“达州之心通川”对外发布，相关进展以通报为准。

责任编辑：余鹏飞