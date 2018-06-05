王毅会见印度外长斯瓦拉杰：中印共识远大于分歧

原标题：王毅会见印度外长斯瓦拉杰

新华社比勒陀利亚6月5日电（记者荆晶 赵熙）4日，国务委员兼外交部长王毅在南非出席金砖国家外长正式会晤期间会见印度外长斯瓦拉杰。

王毅说，中印拥有广泛共同利益，共识远大于分歧。中印携手合作，将加快两国共同发展，惠及整个世界，并为人类文明进步作出贡献。为此，双方应时刻从两国关系大局和人民根本利益出发，把问题和分歧放到双边关系的恰当位置加以妥善处理，不让局部利益影响全局利益。双方要按照两国领导人达成的共识，切实维护好边境地区的和平与安宁，避免采取使事态复杂化扩大化的行动。中印应该加强协调，为推动金砖国家合作、上海合作组织等多边机制向前发展发挥建设性作用。

斯瓦拉杰表示，印中领导人武汉非正式会晤增进了两国互信，深化了双方合作，提升了彼此舒适度，取得空前成功。印度坚定奉行一个中国政策，将妥善处理台湾、涉藏等涉及中方核心利益的问题。印中作为两个最大的新兴市场和发展中国家，在维护国际政治经济秩序，推动改善全球治理等方面有着共同立场，双方应在多边机制内进一步加强协调与合作，为维护发展中国家的共同利益作出贡献。

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