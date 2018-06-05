这个县的党政一把手治理环境不力 要写深刻检查了

原标题：环境治理不力，这个县的党政一把手要写深刻检查了

又有一县党政一把手双双被通报批评，这次是河南省罗山县。

河南媒体大河报6月5日通过官方微信公众号披露了《中共信阳市纪委信阳市监察委关于对许远福、汪明君公开批评的通报》（以下简称“通报”）。

《通报》在开头便毫不迟疑点明了许远福、汪明君二人的身份：许远福，男，1964年6月出生，中共党员，现任罗山县委书记；汪明君，男，1970年10月出生，中共党员，现任罗山县委副书记、县长。

《通报》指出，2017年以来，罗山县委、县政府未能认真贯彻落实省市关于河砂治理工作的相关要求，对辖区内滥采河砂屡禁不止问题重视不够、整治不力、监管缺失，致使淮河罗山段滥采河砂问题十分突出，直接影响淮河河道行洪安全，严重破坏生态环境，被新闻媒体先后两次曝光，造成不良社会影响。

讲完问题，就要明确责任。《通报》提到，在淮河罗山段河砂整治工作中，罗山县委、县政府未能严格执行省市有关部署要求，组织领导不力，担当精神不强，履职尽责不到位，作为县委书记、县第一总河长许远福，县委副书记、县长、县总河长、淮河县级河长汪明君负有不可推卸的领导责任。

经（信阳）市纪委常委会研究并报市委同意，决定对许远福、汪明君两名同志在全市公开通报批评，并责令二人分别向市委市政府写出深刻检查，视整改情况再作进一步处理。

澎湃新闻记者查询发现，在罗山县政府官网上，位列前几条的基本都是两位当地党政负责人关于环保工作的新闻。

例如，6月1日上午，河南省委省政府召开中央第一环境保护督察组对河南省开展“回头看”工作动员电视电话会。省市会议结束后，县委书记许远福立即主持召开会议，就贯彻落实会议精神进行再安排再部署。

6月2日，罗山县政府官网发布了《罗山县人民政府关于全面禁止河道采砂的通告》。这份通告明确指出，将严肃查处国家工作人员涉砂违法违纪行为，严厉打击涉砂违法犯罪行为和黑恶势力。对国家工作人员和农村基层干部充当非法采砂保护伞或参与非法采砂的，一律从严给予纪律处分，触犯法律的，依法追究法律责任。

环境保护问题一直是罗山县的“老大难”问题，两年前同样被上级点名批评。

据中国之声《新闻纵横》2016年8月报道，河南省当年7月以来展开环保风暴，50家企业因大气污染环境问题，被约谈并且限期整改。“撒毒害命！”时任河南省副省长许甘露用这四个字形容一些企业单位严重违规排污。

上述中国之声的报道提到，罗山县当时有14家珍珠岩保温材料厂，不仅没有合法手续，而且这些企业大多使用应该淘汰的一段式煤气发生炉。时任河南省环保厅厅长李和平说，虽然这些企业已经停产，但没有采取任何污染治理措施，一直处于等待观望态度。

中国之声的报道提到，当时约谈会上唯一一名作为约谈代表发言的政府负责人，罗山县委书记许远福表示：加大对涉事企业的监管力度，督促和指导企业在9月30号之前，淘汰燃煤锅炉，加大督导问责力度，对问题整改不及时的，要予以通报批评，工作不力失职渎职的，坚决追责问责。

事实上，不仅环保问题连续被上级部门批评，罗山县委党建工作不到位也不是第一次被点名批评。在2017年下半年进行的十届河南省委第二轮巡视中，罗山县委领导班子就已经被点名批评。

据《河南日报》2017年12月刊登的巡视反馈意见显示，罗山县存在的主要问题：县委领导核心作用发挥不充分，贯彻落实中央和省委重大决策部署还不够有力，适应经济发展新常态的能力不强，干部不够担当；全面从严治党工作抓得不实，县委履行主体责任不严格，纪委落实监督责任不到位，违反中央八项规定精神问题还比较突出，一些重点领域存在廉政风险；党的建设还存在薄弱环节，党建工作不够扎实，村级党组织建设比较薄弱，干部选拔、编制管理存在不足等。

《河南日报》上述报道引述了罗山县委书记许远福的表态：“要端正思想态度，严肃对待反馈意见，坚决维护省委巡视的严肃性和权威性，切实增强做好巡视整改工作的政治自觉和行动自觉；切实担负起整改工作的主体责任，以‘钉钉子’精神，确保‘条条要整改、件件有着落’；放大巡视成果，从严从实管党治党；狠抓统筹推进，确保巡视整改落实与经济社会发展两手抓、两不误、两促进。”

责任编辑：余鹏飞