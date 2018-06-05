梁振英勉励港青多赴内地 直言“百闻不如一见”

原标题：梁振英勉励港青多赴内地走走 直言“百闻不如一见”

中新社香港6月5日电 （龙曼 曾平）全国政协副主席梁振英5日在香港谈及粤港澳大湾区给香港带来的机遇时表示，自己每隔数月去内地城市都会感受到当地有新的进步，内地的发展机遇如何是“百闻不如一见”，希望香港青年也能够亲自多去走走看看，体验内地的工作和生活环境。

资料图：梁振英接受采访。 中新社记者 泱波 摄

梁振英当天出席“港澳台大学生网信企业实习计划”启动礼，向即将赴内地实习的香港学生分享国家改革开放和粤港澳大湾区为香港带来的机遇，并与他们进行对谈。

梁振英谈到自己1977年第一次去深圳的经历。他说，当时需要回乡介绍书等文件资料，过关时边防人员也会有约10分钟的问询，而当时的深圳人口只有两三万。随着改革开放的进行，香港的工业转移到深圳，迎来巨大发展机遇，而即将推出的粤港澳大湾区规划对香港来说又将是另一次重大发展机遇。

他在对话环节谈到香港年轻人特质时说，懂得两文三语，做事灵活及具国际视野是港青的优势，相对的劣势则是成长于舒适环境，可能因走出舒适区压力较小而缺乏拼博精神，不过这完全是主观的，如果愿意调整自己完全可以克服。

据介绍，由香港齐心基金会、中国互联网发展基金会及香港菁英会联合主办的“港澳台大学生网信企业实习计划”今年已踏入第4年，共收到近700人报名，最终竞逐出200个实习名额。今年暑假，这200名香港大学生将赴北京、上海以及深圳的龙头科技网络企业和新媒体机构实习5周。

今年的实习计划首次扩展到大湾区内城市。香港齐心基金会主席邓尔邦表示，计划延伸到大湾区，符合国家把大湾区发展成世界创新科技中心的目标，希望香港年轻人亲身走进内地城市，去感受“大众创业、万众创新”的热情。（完）

责任编辑：张岩