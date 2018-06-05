胡春华：依法严厉打击扶贫领域贪污腐败行为

原标题：胡春华在河北调研督导脱贫攻坚

新华社石家庄6月5日电 国务院副总理、国务院扶贫开发领导小组组长胡春华3日至5日在河北调研督导脱贫攻坚工作。他强调，要深入贯彻习近平扶贫思想，落实好党中央、国务院关于实施脱贫攻坚常态化督查巡查的部署要求，坚持问题导向，注重工作实效，不断完善整改举措，逐级压实整改责任，持之以恒狠抓整改工作落实，推动脱贫攻坚提质增效，确保如期打赢脱贫攻坚战。

河北保定、张家口地处燕山-太行山集中连片贫困地区，贫困程度深，攻坚任务重。胡春华先后来到保定市望都县中韩庄镇、固店镇、高岭乡和张家口市沽源县的西辛营乡、长梁乡，实地检查脱贫攻坚考核发现问题整改落实情况，了解产业扶贫、就业扶贫、易地扶贫搬迁、教育扶贫、健康扶贫等工作进展，进村入户详细询问贫困群众生产生活情况，并与村干部和驻村帮扶干部座谈，听取对脱贫攻坚工作的意见建议。

胡春华强调，脱贫攻坚进入最后攻坚阶段，要旗帜鲜明地树立起抓落实的工作导向。要强化督战机制，扎实开展督查巡查，全面查找工作中的差距和不足，持续推动问题整改，提高扶贫精准度和实效性。要坚持目标标准，严格按照确定的年度任务和工作清单，落实好到户到人的精准帮扶举措。要深入开展扶贫扶志行动，培养贫困群众自己动手脱贫致富、建设美好家园的能力。要狠抓扶贫领域作风建设，切实解决形式主义、官僚主义问题，坚决克服疲倦厌战情绪，依法严厉打击扶贫领域贪污腐败行为。要关心爱护基层扶贫干部，激励他们用心用情用力持续做好帮扶工作。

调研督导期间，胡春华还着重了解了实施乡村振兴战略有关工作。他先后到奶牛养殖合作社、专业养殖户、奶站、种养一体化牧业公司、大型乳制品加工企业，实地了解奶牛标准化规模养殖、优质奶源基地建设和乳制品生产全过程质量控制等情况，并现场查看了夏收工作进展和乡村教育、卫生、人居环境整治等农业农村建设发展情况。

责任编辑：刘德宾 SN222