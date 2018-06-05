武警森林部队投入7000余名官兵扑救大兴安岭火灾

原标题：武警森林部队投入7000余名官兵扑救大兴安岭森林火灾

新华社北京6月5日电（记者 王玉山）连日来，武警森林部队迅速调集兵力全力扑救大兴安岭森林火灾。截至6月5日14时，武警森林部队共投入7000余名兵力参与扑救。

内蒙古大兴安岭奇乾林业局阿巴河林场于6月2日发生火灾。6月3日晚，利用夜间气温骤降的有利时机，武警内蒙古森林总队700余名官兵进行了集中扑打。目前，阿巴河林场外线明火全部扑灭，实现全线合围。

内蒙古大兴安岭汗马国家级自然保护区6月1日发生火灾。针对火情，武警内蒙古森林总队出动1190名官兵，采取一点突破、强攻推进的战术和分兵合围、边打边清的战法，对火线进行快速封控和奋力扑打，另有1280名官兵在机降点集结完毕，随时准备机降增援。

6月3日下午，大火蔓延至黑龙江呼中国家级自然保护区。武警黑龙江森林总队迅速启动应急预案，组织大兴安岭地区森林支队1200余名官兵进行扑打，对火场进行封控。他们还抽调武警哈尔滨森林支队、武警黑河森林支队、武警伊春森林支队等2000余名官兵分成3个梯队向火场开进。

据了解，6月5日上午，武警吉林森林总队1000名官兵采取摩托化机动方式，向大兴安岭林区火场快速开进。

目前，汗马国家级自然保护区和呼中国家级自然保护区大火仍在紧张扑救中。

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