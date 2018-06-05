大兴安岭森林火灾扑救持续 一处火场得到有效控制

原标题：大兴安岭森林火灾扑救持续 一处火场已得到有效控制

中新网北京6月5日电 （记者 陈溯）5日，中国国家森林防火指挥部、国家林业和草原局通报了大兴安岭两处森林火灾的最新情况。目前，内蒙古汗马自然保护区的森林火灾已烧入黑龙江省大兴安岭地区，纵深约1.5公里，扑救人员正全力堵截；阿巴河林场的森林火灾已实现全面合围，火场得到有效控制。

资料图：武警内蒙古大兴安岭森林支队官兵正在扑打明火。吴世康 摄 图片来源：东方IC 版权作品 请勿转载

6月1日19时，大兴安岭汗马自然保护区发生森林火灾，2日10时，大兴安岭北部原始林区奇乾林业局阿巴河林场发生森林火灾。据国家森林防火指挥部办公室消息，两处林区起火原因初判均为雷击引发，无人员伤亡和重要设施损失。

两个火场均处于未开发的原始林区，山高坡陡，地表植被茂密，交通极为不便，加之烟雾大、风力强，扑救难度较大。

5日消息，中国国家森林防火指挥部总指挥、国家林业和草原局局长张建龙到国家森防指指挥中心调度了解大兴安岭森林火灾扑救情况，部署火灾扑救工作。

根据通报，目前火场情况如下：

内蒙古大兴安岭重点国有林管理局汗马自然保护区的森林火灾，火场东侧火线约6公里，西侧火线约2公里，南侧有断续火线，北面由于烟雾较大，空中无法准确观测，火场面积约1500公顷，已烧入黑龙江省大兴安岭地区，纵深约1.5公里。内蒙古前指增兵沿东西两侧推进扑打，火场现有飞机9架，总兵力1880人，另有840人已集结完毕等待投入火场。黑龙江前指共调集兵力2500人全力进行堵截，调派21架飞机。火场偏南风2级，多云，气温16℃。

内蒙古大兴安岭重点国有林管理局北部原始林区奇乾林业局阿巴河林场的森林火灾，已于3日23时实现全面合围，火场得到有效控制。目前，扑救人员正继续巩固成果，开展纵深清理。

张建龙要求，科学指挥，周密部署，调配各方力量，强化地空配合，提升灭火效率，抓住有利时机，在确保扑火人员和航护飞机安全的前提下，尽快将火扑灭。同时，要进一步强化责任落实，严格火源管控，排查和消除火灾隐患，确保森林防火工作不出大的问题。（完）

责任编辑：张岩