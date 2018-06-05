外交部：中俄两国元首将举行今年年内首次会晤

原标题：中俄两国元首将举行今年年内首次会晤

中新社北京6月5日电 （王珏）中国外交部发言人华春莹5日在例行记者会上回答记者提问时说，俄罗斯总统普京此次访华将是两国元首今年年内首次会晤，对规划中俄关系发展、推动两国各领域合作具有重要意义。

有记者提问，俄罗斯总统普京将结合出席上海合作组织青岛峰会对华进行国事访问。你能否介绍一下有关此访的活动安排？

华春莹回答说，普京总统此访将是他新一届总统任期首次对中国进行国事访问，也是两国元首今年年内首次会晤，对规划中俄关系发展、推动两国各领域合作具有重要意义。访问期间，习近平主席将同普京总统举行小、大范围会谈，共同会见记者，出席签字仪式和欢迎宴会等，就中俄关系、重点领域合作以及共同关心的国际和地区问题交换意见。

华春莹介绍说，根据惯例，双方将发表重要政治文件，签署一系列各领域合作协议。除国事访问正式活动外，访问期间还有很多亮点，比如两国元首将共同出席中俄有关人文活动，在更加轻松友好的氛围中进行深入交流。

“相信在双方共同努力下，普京总统此访将取得圆满成功，收获丰硕成果，为中俄全面战略协作伙伴关系发展注入新的强劲动力。”她说。（完）

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